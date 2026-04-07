The Solitude: haben „The Sound Of Absent Life“ veröffentlicht

The Solitude haben am Freitag ihr lang erwartetes Debütalbum The Sound Of Absent Life via Reaper Entertainment veröffentlicht.

Mehr als 30 Jahre nachdem die ersten Funken des Projekts entstanden, kehren The Solitude mit einem Werk zurück, das die reine Essenz des Epic Doom einfängt: Langsam, schwer, emotional tiefgründig und bewusst nahbar. Ursprünglich von Janne Parviainen (Ensiferum) gegründet und später von Mika Karppinen (ehemals HIM) wiederbelebt, verbindet die Band die Größe des klassischen Doom mit einem Sound, der zugleich zeitlos und zutiefst persönlich wirkt.

Die Band kommentiert:

„Seid ihr müde von modernem, plastikartig klingendem Metal? Das Warten hat ein Ende, denn wir liefern euch EPIC FUCKING DOOM. Live auf analogem Band aufgenommen.“

Live und auf analogem Band in den legendären Finnvox Studios in nur zehn Stunden aufgenommen, lehnt The Sound Of Absent Life bewusst digitale Perfektion zugunsten von Authentizität ab: echte Musiker, echte Performances, echte Emotionen. Produziert von der Band selbst, gemischt von Hiili Hiilesmaa und gemastert von Mika Jussila, liefert das Album einen rohen und organischen Sound, wie man ihn im modernen Metal nur noch selten hört.

Textlich behandelt das Album Themen wie Trauer, Glauben, Verlust und kosmische Leere – persönliche Geschichten, verpackt in die mythische Sprache des Doom, getragen von monumentalen Riffs, weitläufigen Arrangements und einer tiefen, nachhallenden Melancholie.

Mit umfangreichen Tourplänen für 2026 markiert diese Veröffentlichung den wahren Anfang für The Solitude. Eine Band, die sich echter Kunst in einem Zeitalter künstlicher Perfektion verschrieben hat.

The Sound Of Absent Life ist ab sofort auf www.reaper-entertainment.com als limitierte farbige Vinyl, schwarze Standard-Vinyl und CD erhältlich.

The Sound Of Absent Life Tracklist:

1. Ruins Of The Fallen Stars

2. Deny The Sun

3. Gateway To Hell

4. Beneath The Fallen Leaves

5. Cry For The Dark One

6. Requiem

7. Evil Needs Release

8. He Who Prevails

9. Bride Of Misery

10. The Sound Of Absent Life

Line-Up:

Aleksi Parviainen (Soulcage, Northern Kings)

Janne Parviainen (Ensiferum)

Ville Pelkonen (Jimsonweed)

Mika “Gas Lipstick” Karppinen (ex-HIM)