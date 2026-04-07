Dogma: kehren mit dem neuen Song „Fate Unblinds“ zurück

Die provokante Hardrock-Band Dogma hat Fate Unblinds veröffentlicht, eine cineastische, kraftvolle Metal-Hymne, die ein kühnes neues Kapitel für die Band einläutet. Die Single ist ihre erste Veröffentlichung eines Originalsongs seit Be Free vom letzten Sommer und erscheint mit unverkennbarer Entschlossenheit.

Angetrieben von Frontfrau Liliths kraftvollem, feurigem Gesang, drängt Fate Unblinds mit donnernden Gitarren und ritueller Percussion und entfaltet sich von unheimlichen, spannungsgeladenen Strophen zu einem gewaltigen, hymnischen Refrain. Verankert durch die Erklärung „my fate unblinds“, erkundet der Track Themen wie Offenbarung, Glauben und die Konfrontation mit verborgenen Wahrheiten, vorgetragen mit roher Intensität und theatralischer Präzision.

Mit trotziger Energie und einer unverwechselbaren visuellen Identität erobern Dogma die moderne Metal-Szene im Sturm. Durch die Verschmelzung von Mystik, Empowerment und eingängiger Härte hat sich die Band rasch zu einer globalen Größe entwickelt, deren Dynamik das Publikum in Nord- und Südamerika sowie Europa begeistert und Kontroversen und Faszination in eine schnell wachsende, zutiefst engagierte Fangemeinde verwandelt.

Mit Fate Unblinds setzen Dogma noch stärker auf ihre charakteristische Mischung aus Rebellion, Sinnlichkeit und Soundgewalt. Angetrieben von steigenden Streamingzahlen, viraler Aufmerksamkeit und ausverkauften Shows schafft die Band nicht nur den Durchbruch – sie schafft ein Phänomen.

Lilith sagt: „Fate Unblinds spielt in einem Moment, den du bereits kennst … auch wenn du dich entscheidest, ihn zu ignorieren. Es ist dieser Punkt, an dem sich etwas nicht mehr richtig anfühlt, an dem das, was vor dir liegt, zu bröckeln beginnt … und dennoch hältst du daran fest. Nicht weil du es nicht siehst, sondern weil dir der Wille fehlt, dich ihm zu stellen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gespürt. Und du auch.

Uns allen wurde etwas gegeben, und wir haben es Wahrheit genannt, einfach weil es einfacher war. Wir alle haben dem vertraut, was neben uns stand … ohne zu hinterfragen, was es wirklich war. Und wir alle haben dieses Zögern gespürt … diesen Moment, in dem wir es wussten und uns dennoch dafür entschieden haben, genau dort zu bleiben, wo wir waren. Das ist keine Verwirrung. Das ist Schwäche.

Und die meisten Menschen leben darin. Sie schützen die Illusion, sie verteidigen sie, sie wiederholen sie … weil sie es ihnen ermöglicht, die Verantwortung für das, was sie sehen, zu vermeiden. Dafür habe ich keinen Respekt.

Das Schicksal kommt nicht, um dich zu trösten. Es kommt, um dich auf die Probe zu stellen. Um dich mit dem Realen zu konfrontieren und dich zu zwingen, zu entscheiden, wer du bist, wenn es darauf ankommt. Diese Momente sind unvermeidlich. Entweder nutzt du sie, um dich zu schärfen … um dich weiterzuentwickeln, zu wachsen, voranzukommen … oder du bleibst dort, wo es sicher ist, verwurzelt an derselben Stelle, und wählst Bequemlichkeit statt Wachstum.

Und diese Wahl … ist alles.

Dogmas Schicksal, dein Schicksal … öffnet die Augen …“

Die Band steht zudem kurz vor dem Start ihrer Time To Be Free-Europatournee, die sowohl gemeinsame Auftritte mit Lord Of The Lost als auch eigene Headliner-Konzerte umfasst. Siehe unten.

Time To Be Free European Tour 2026

April 9** Amsterdam, Netherlands, Milkweed Max

April 10** Paris, France, Elysee Montmartre

April 11** La-Roche-Sur-Yon, France, Quai M

April 12** Toulouse, France, Metronum

April 14** Madrid, Spain, Sala But

April 17** Villeurbanne, France, Sala Salamandra

April 18** Bomal, Belgium, La Rayonne

April 19 Eindhoven, Germany, Effenaar

April 20 Hamburg, Germany, Bahnhof Pauli

April 22 München, Germany, Backstage Club

April 23 Lichtenfels, Germany, Paunchy Cats

April 24** Thallichtenburg, Germany, Hexentanz Festival

April 25** Pratteln, Switzerland, Z-7

April 26** Milan, Italy, Alcatraz

April 29 London, UK, The Underworld

April 30 Wolverhampton, UK, Kk’s Steel Mill

May 1 Manchester, UK, Rebellion

May 2 Briston, UK, Thekla

May 3 Diest, Belgium, Hell Open Air

May 5 Leipzig, Germany, Hellraiser

May 6** Prague, Czech Republic. Roxy

May 7 Herford, Germany, X

May 8 Köln, Germany, Carlswerk

May 9 Stuttgart, Germany, Lka Longhorn

** with Lord Of The Lost