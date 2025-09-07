Dogma: kündigen Headline-Tour an

Nach einem Sommer voller ausverkaufter Clubshows und beeindruckender Festivalauftritte haben die provokanten Nonnen von Dogma ihre Time To Be Free Europatournee für 2026 angekündigt. Das Hardrock Quintett wird außerdem die deutsche Metalband Lord Of The Lost auf ihrer Europatournee 2026 supporten.

Die Band ist an folgenden Terminen live zu sehen:

09.04 Niederlande – Amsterdam – Milkweed Max (Support)

(Support) 10.04 Frankreich – Paris – Elysee Montmartre (Support)

(Support) 11.04 Frankreich – La Roche-Sur-Yon – Quai M (Support)

(Support) 12.04 Frankreich – Toulouse – Metronum (Support)

(Support) 14.04 Spanien – Madrid – Sala But (Support)

(Support) 15.04 Spanien – Barcelona – Sala Salamandra (Support)

(Support) 17.04 Frankreich – Lyon – La Rayonne (Support)

(Support) 18.04 Belgien – Bomal-Sur-Ourthe – Durbuy Rock Festival

19.04 Niederlande – Eindhoven – Effenaar (Headline Show)

(Headline Show) 20.04 Deutschland – Hamburg – Bahnhof Pauli (Headline Show)

(Headline Show) 22.04 Deutschland – München – Backstage Club (Headline Show)

(Headline Show) 23.04 Deutschland – Lichtenfels – Paunchy Cats (Headline Show)

(Headline Show) 24.04 Deutschland – Thallichtenberg – Hexentanz Festival

25.04 Schweiz – Pratteln – Z-7 (Support)

(Support) 26.04 Italien – Milan – Alcatraz (Support)

(Support) 29.04 England – London – The Underworld (Headline Show)

(Headline Show) 30.04 England – Wolverhampton – Kk’s Steel Mill (Headline Show)

(Headline Show) 01.05 England – Manchester – Rebellion (Headline Show)

(Headline Show) 02.05 England – Bristol – Thekla (Headline Show)

(Headline Show) 03.05 Belgien – Diest – Hell Open Air

05.05 Deutschland – Leipzig – Hellraiser (Headline Show)

(Headline Show) 06.05 Tschechien – Prag – roxy (Support)

(Support) 07.05 Deutschland – Herford – X (Support)

(Support) 08.05 Deutschland – Stuttgart – Lka Longhorn (Support)

(Support) 09.05 Deutschland – Köln – Carlswerk (Support)

Dogma Headline Tour Tickets sind verfügbar ab dem 8. September. Lord Of The Lost Tourtickets sind ab sofort verfügbar.

Entstanden aus der Verbindung von Heavy Metal und kompromissloser Sinnlichkeit, sind Dogma weniger eine Band als vielmehr ein Exorzismus. Ihre Auftritte sind voller Theatralik und pulsierender Spannung – ein Altar, auf dem Riffs regieren, Hemmungen fallen und jeder Beat ein Geständnis ist.