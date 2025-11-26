The Solitude: unterschreiben weltweiten Plattenvertrag bei Reaper Entertainment

Eine neue Macht im Epic Doom erhebt sich – Reaper Entertainment freut sich, die weltweite Verpflichtung von The Solitude bekannt zu geben!

Gegründet von erfahrenen Musikern aus Bands wie Ensiferum, HIM, Kyyria und weiteren Formationen, verkörpern The Solitude den Geist des klassischen Epic Doom – mit einem kompromisslosen Fokus auf Authentizität, Atmosphäre und rohe emotionale Wucht. Nach Jahren der Stille und einer eindrucksvollen Rückkehr auf die Bühne beginnt die Band nun gemeinsam mit Reaper Entertainment ein neues Kapitel, um ihre Vision einem weltweiten Publikum näherzubringen.

Dieses Signing markiert den Start einer aufregenden Phase für eine Band, die für echte Musikalität, echte Performance und eine unverfälschte Hingabe an Doom Metal steht.

Gas Lipstick kommentiert:

„Der Schritt zu Reaper Entertainment fühlt sich absolut richtig an. Ihre Leidenschaft, Ehrlichkeit und ihr Engagement passen perfekt zu dem, wofür The Solitude stehen. Wir sind gespannt auf alles, was kommt – das hier ist erst der Anfang.“

Greg von Reaper ergänzt:

„Wir sind stolz darauf, The Solitude in der Reaper-Familie willkommen zu heißen. Ihre Authentizität, ihr Talent und ihr kompromissloser Ansatz für echten Epic Doom Metal sind in der heutigen Szene selten. Wir können es kaum erwarten, dass die Welt hört, wozu diese Band imstande ist.“

Während Details zum kommenden Debütalbum der Band vorerst noch unter Verschluss bleiben, dürfen sich Fans auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 freuen – begleitet von intensiver Live-Präsenz und weiteren Ankündigungen in den kommenden Monaten.

Eines ist sicher: The Solitude sind bereit, Epic Doom zurück ins Rampenlicht zu führen – langsam, schwer, ehrlich und unbeirrbar.

Line-Up:

Aleksi Parviainen (Soulcage, Nothern Kings)

Janne Parviainen (Ensiferum, Sinergy)

Ville Pelkonen (Jimsonweed)

Mika „Gas Lipstick“ Karppinen (ex-HIM, Kyyria)

Weitere Informationen, Musik und Ankündigungen folgen in Kürze.

Willkommen in der Reaper-Familie, The Solitude.

Die Dunkelheit hat gerade erst begonnen.