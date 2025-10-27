Hällas: veröffentlichen ersten Track „The Emissary“ vom kommenden Album „Panorama“

Die schwedische Rockband Hällas freut sich, die erste Single ihres vierten Studioalbums Panorama zu präsentieren, das am 30. Januar 2026 veröffentlicht wird. Das neue Album erscheint über ihr eigenes Label Äventyr Records.

Seht euch das Video zu The Emissary hier an:

The Emissary hier herunterladen oder streamen: https://orcd.co/theemissary

„In one way, Panorama sounds familiar: an imaginative hybrid of progressive 70s rock and heavy metal with echoes of both folk and psychedelia, along with conceptual content. In another sense, you have not quite heard a record like this from Hällas before. The self-confidence has never been as evident. Influences from different directions collide, and sometimes clash, contributing to the feeling that the expected instead culminates in wonder at what it is you’re hearing.“

Mit ihrem neuen Album Panorama festigt und erweitert Hällas das Bild dessen, was die Band ist – und was Rock sein kann. Diesmal werden verschiedene Perspektiven in einem Szenario erkundet, in dem die Frage im Raum steht, ob die Menschheit in der Lage ist, einen Standpunkt jenseits des eigenen zu verstehen. Es spiegelt unsere Zeit wider, ist jedoch, ganz im typischen Stil von Hällas, in einer fiktiven, fernen Welt inszeniert.

Panorama – Trackliste:

1. Above The Continuum

2. Face Of An Angel

3. The Emissary

4. Bestiaus

5. At The Summit

FFO: Rush, Genesis, The Devil’s Blood, Opeth, Ghost, Graveyard

Genre: Adventure Rock

Hällas haben bereits neue Tourdaten in Skandinavien und Europa angekündigt, um die Veröffentlichung zu unterstützen.

Hällas – Tourdaten 2026

06-02-2026 Korjaamo, Helsinki (FI)

13-02-2026 Rockefeller, Oslo (NO)

20-02-2026 Fållan, Stockholm (SE)

21-02-2026 Filmstudion, Gothenburg (SE)

28-02-2026 Amager Bio, Copenhagen (DK)

11-03-2026 Uebel & Gefaerlich, Hamburg (DK)

13-03-2026 La Machine du Moulin Rouge, Paris (FR)

15-03-2026 De Helling, Utrecht (NL)

16-03-2026 Junkyard, Dortmund (DE)

17-03-2026 Dynamo, Zürich (CH)

18-03-2026 Hansa39, Munich (DE)

19-03-2026 Arena Wien, Vienna (AT)

21-03-2026 Heimathafen Neukölln, Berlin (DE)

22-03-2026 Futurum, Prague (CZ)

Tickets: https://hallasband.com/live

Hällas sind:

Tommy Alexandersson: Gesang, Bass

Rickard Swahn: Gitarre

Marcus Petersson: Gitarre

Nicklas Malmqvist: Keyboards

Kasper Eriksson: Schlagzeug

Hällas online:

https://www.facebook.com/haellas

https://www.instagram.com/hallasband/