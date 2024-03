Rockcafé Ringkeller Zwickau: Hell Confession findet am 20.04.2024 statt

Am 20. April 2024 steigen planBar mit Hell Confession in die hiesige Konzertsaison ein. Erneut versuchen wir, mit euch den Ringkeller Zwickau einzuäschern. Dafür haben wir uns Unterstützung von drei Todesbleikapellen made in the GDR geholt.

Geschmiedet aus Donnerstahl befährt der Dresdner Panzerkreuzer die Weltmeere, läuft im April auch in den Zwickauer Hafen ein und wird seine 152mm-Todesbleikanonen auf die headbangende Meute abfeuern. Musikalisch bewegt man sich im Fahrwasser altgedienter Recken wie Asphyx oder Bolt Thrower.

Die Deathheads von Seconddeath aus Hoyerswerda/Koblenz haben zwar bislang “nur“ zwei Platten im Handgepäck, sind allerdings heiß wie Frittenfett und werden euch die eine oder andere Death-Metal-Keule um die Ohren prügeln.

Weiter geht es im Programm mit den Sympathiebolzen und Veteranen von Bloodland. Sie beehren Zwickau, um zusammen mit euch den Ringkeller mit geballter Death-Metal-Artillerie in Schutt und Asche zu schießen.

Gemeinsam schlagen wir im April diese Schlacht an der Ringkeller-Bühne und begießen diesen glorreichen Death-Metal-Sieg an der hauseigenen Bar. Seid dabei, wenn das Höllenbekenntnis laut und zerstörerisch zelebriert wird!

Bloodland

(Old School Death Metal)

https://www.facebook.com/bloodland666

Seconddeath

(Old School Death Metal)

https://www.facebook.com/secondeathband