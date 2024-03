Blues Pills: kündigen Europatour für Herbst/Winter 2024 an

Ihr sensationeller Live-Ruf eilt Blues Pills voraus. Seit mittlerweile 13 Jahren verzaubert die Band um Sängerin Elin Larsson mit ihrer Energie und Bühnenpräsenz Rockfans auf der ganzen Welt. Am 2. August 2024 werden Blues Pills ihr neues Album Birthday veröffentlichen und wollen damit das Leben und die Musik feiern. Heute freut sich die Band, auch die zugehörige Europatour ankündigen zu können und laden herzlich zur Party bei intimen Clubkonzerten ein. Happy F*cking Birthday!

Um die Tour zu etwas Besonderem zu machen, setzen Blues Pills diesmal ganz bewusst auf kleinere Venues, um mehr Nähe zu den Fans herzustellen. Als Special Guest wird die kanadische Rock’n’Roll-Band Daniel Romano’s Outfit die Shows eröffnen.

„We are beyond excited to embark on our Happy F*cking Birthday Tour„, says Elin Larsson, the powerhouse vocalist of Blues Pills. „This tour is not just about celebrating our shared love for music, it’s about celebrating our fans, our journey, and the incredible experiences we’ve had along the way. We can’t wait to hit the stage and share our music with our fans across Europe.“

Der Vorverkauf zur Happy F*cking Birthday Tour startet am 20. März 2024. Frühes Buchen empfiehlt sich, um diese intimen Clubkonzerte nicht zu verpassen. Weitere Informationen zu Blues Pills und den kommenden Tourdaten auf bluespills.com.

Tourdaten:

4. Oktober 2024: Hamburg, Germany – Grünspan

5. Oktober 2024: Cologne, Germany – Luxor

6. Oktober 2024: Brussels, Belgium – Botanique – Museum

8. Oktober 2024: Nottingham, UK – Rescue Rooms

9. Oktober 2024: Glasgow, UK – Garage

11. Oktober 2024: London, UK – Lafayette

12. Oktober 2024: Manchester, UK – Band On The Wall

13. Oktober 2024: Dublin, Ireland – Opium

15. Oktober 2024: Bristol, UK – Thekla

16. Oktober 2024: Paris, France – Maroquinerie

18. Oktober 2024: Frankfurt am Main, Germany – Das Bett

19. Oktober 2024: Karlsruhe, Germany – Substage

20. Oktober 2024: Utrecht, Netherlands – Tivoli Vredenburg

1. November 2024: Helsinki, Finland – Tavastia

8. November 2024: Gothenburg, Sweden – Pustervik

9. November 2024: Stockholm, Sweden – Kägelbanan

21. November 2024: Copenhagen, Denmark – Pumpehuset

22. November 2024: Oslo, Norway – Vulkan Arena

29. November 2024: Budapest, Hungary – Barba Negra

30. November 2024: Warsaw, Poland – Niebo

1. Dezember 2024: Prague, Czech Republic – Rock Café

3. Dezember 2024: Berlin, Germany – Hole 44

4. Dezember 2024: Vienna, Austria – SIMM City

6. Dezember 2024: Munich, Germany – Backstage

7. Dezember 2024: Rubigen/Bern, Switzerland – Mühle Hunziken

8. Dezember 2024: Milan, Italy – Circolo Magnolia

10. Dezember 2024: Barcelona, Spain – Razzmatazz

11. Dezember 2024: Madrid, Spain – Mon

13. Dezember 2024: Toulouse, France – Metronum *without Daniel Romano’s Outfit

14. Dezember 2024: Lyon, France – Marche Gare *without Daniel Romano’s Outfit

Einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das neue Album Birthday lieferten Blues Pills bereits Anfang März in Form des energetischen Titeltracks: