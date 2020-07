Deraps: unterschreiben bei Metalville Records

Ab sofort ist mit Deraps eine der weltweit vielversprechendsten jungen Bands Teil der Metalville Familie.

Deraps ist eine junge, aufstrebende Rock ’n‘ Roll Band, die sich aus dem kanadischen Gitarristen und Leadsänger Jacob Deraps, dem kanadischen Bassisten William Lachance und dem australischen Schlagzeuger Josh Gallagher zusammensetzt. Diese Band bringt frischen Wind in die Musikindustrie, mit einem Sound, einem Vibe und einem Stil, der in dieser Form als außergewöhnlich zu bezeichnen ist. Obwohl Deraps ihre Musik und ihre Auftritte immer seriös angehen, fangen sie dennoch stets den Klang und die Essenz des Rock ’n‘ Roll ein. Der Sound von Deraps führt direkt zurück auf den kalifornischen Sunset Strip der späten 70er Jahre, als eine neue Generation von Bands die globale Szene rockte, angeführt von Van Halen, die die Musiker von Deraps stark beeinflussten.

Da Jacobs erstaunliches Gitarrenspiel weltweit auf YouTube Wellen schlug, wurde er neunzehn Mal auf der Website des Van Halen News Desk vorgestellt, und das ohne ein Album oder Label. Im Jahr 2016 wurde Jacob mit dem Dweezil and Frank Zappa Fellowship Award ausgezeichnet und eingeladen, sein Gitarrenspiel unter der Anleitung von Dweezil Zappa beim Crown Of The Continent Guitar Workshop & Festival 2017 in Bigfork, Montana, zu perfektionieren. In seinen Worten: “Eine lebensverändernde und fantastische Erfahrung… Dweezil ist ein großartiger Mensch und ein wahrer Gitarrenmeister“.

In diesem Jahr, am 23.03.2020, wurde die erste unabhängige Single der Band Sex, Drugs & Rock N‘ Roll zum Song der Woche des Classic Rock Magazine (U.K.) gewählt.

Jacob über sein Signing mit Metalville: “ Ich freue mich riesig, weltweit offiziell bei Metalville unterschrieben zu haben und kann es kaum erwarten, unser erstes Album zu veröffentlichen. Ich bin sehr stolz auf unsere Partnerschaft. Das Label glaubt an uns, und wir glauben an sie, und deshalb werden in naher Zukunft große Dinge gemeinsam erreicht werden, ich bin bereit und freue mich darauf“

Deraps sind derzeit im Studio und arbeiten an ihrem ersten Album, eine Sammlung explosiver, gitarrenbetonter Hardrock-Songs.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

https://www.facebook.com/derapsofficial

https://www.derapsofficial.com/