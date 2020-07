In Flames: sprechen in neuem Trailer über die Neuaufnahmen ihrer Klassiker

Die schwedischen Metalgiganten In Flames haben einen neuen Trailer für ihre kommende Clayman (20th Anniversary Edition) veröffentlicht, die am 28. August erscheinen wird. In ihrem neuesten Kurzclip sprechen Anders Fridén und Björn Gelotte über ihre Entscheidung, die Fanfavoriten des bahnbrechenden Albums noch einmal neu aufzunehmen und den Prozess dahinter.

Seht den Trailer jetzt hier:

In Flames feiern das 20-jährige Jubiläum ihres gefeierten Durchbruchs und haben zu diesem Anlass die Bonustracks von Clayman 2020 als digitale EP veröffentlicht, die ab sofort für alle Digital- und Streaming-Dienste verfügbar sind. Hört hier rein: https://geni.us/InFlamesClayman2020

Clayman (20th Anniversary Edition) beeinhaltet vier re-recorded Tracks sowie ein Instrumental und ist für kurze Zeit als Comic-Con@Home 2020 exclusive 12″ Picture Vinyl mit einem besonderen Artwork von Dirty Donny (Metallica, Primus) erhältlich. Die Picture Vinyl ist auf 1000 Stück weltweit limitiert und nur vom 22. Juli bis zum 2. August hier vorstellbar: http://nuclearblast.com/inflames-comicconathome.

Das am 28. August erscheinende Clayman 20th Anniversary Edition wurde komplett remastered von Ted Jensen (Pantera, Deftones, Gojira) und erhielt ein komplett frisches Artwork mit einem 16-seitigen Booklet, einem neuen Instrumentalmedley und 4 neu aufgenommene Versionen von den Fanfavoriten wie Only For The Weak oder Pinball Map. Jene Tracks wurden von Howard Benson (My Chemical Romance, Motörhead) produziert und von Chris Lord-Alge (Green Day, Rob Zombie) gemixt. Das Album erscheint in digitaler Version sowie als CD Digipak, Doppel-LP farbiger Vinyl im Deluxe Trifold und großem Booklet, elf remasterten Tracks auf einer 12“ und 5 Bonustracks auf einer 10“ im bedruckten Sleeve.

Pre-saved das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer und hört hier die Single Clayman (Re-Recorded): https://geni.us/InFlamesClayman2020

In Flames – The Complete Discography ist hier als Spotifyplaylist verfügbar: https://nblast.de/InFlamesSptfyComplete

Clayman 20th Anniversary Edition Trackliste:

1. Bullet Ride

2. Pinball Map

3. Only For The Weak

4. …As The Future Repeats Today

5. Square Nothing

6. Clayman

7. Satellites And Astronauts

8. Brush The Dust Away

9. Swim

10. Suburban Me

11. Another Day In Quicksand

12. Themes And Variations In D-Minor (instrumental)

13. Only For The Weak (Re-recorded)

14. Bullet Ride (Re-recorded)

15. Pinball Map (Re-recorded)

16. Clayman (Re-recorded)

Mehr zu Clayman (20th Anniversary Edition):

