The Order: kündigen digitale Acoustic-EP an

Die Schweizer Hard Rocker The Order werden etwas ganz Besonderes veröffentlichen: Ihre erste Akustik-EP!

Out Of Order wird am 27. August rein digital veröffentlicht und beinhaltet fünf Songs der Band im akustischen Gewand. Die komplette Tracklist ist weiter unten zusammen mit dem Frontcover der EP verfügbar, welches von Jan Yrlund / Darkgrove Design gestaltet wurde.

Hier kann man sich die EP bereits vormerken: https://lnk.to/theorderoutoforder

Alle Songs wurden von V.O. Pulver im Little Creek Studio gemischt und gemastert. Der EP-Opener Mama, I Love Rock ’n‘ Roll wird am 10. August als digitale Single erscheinen.

Tracklist: The Order – Out Of Order

1. Mama, I Love Rock ‚N‘ Roll (Acoustic Version)

2. Endlessly (Acoustic Version)

3. Love Ain’t A Game To Play (Acoustic Version)

4. Sweet Stranger (Acoustic Version)

5. Save Yourself (Acoustic Version)

Links:

http://theorder.ch

https://www.facebook.com/theorderofficial

https://www.instagram.com/theordermetal

https://spoti.fi/39mqFP6