Tremonti: veröffentlicht Live-Performance-Video zum Titeltrack des neuen Studioalbums Marching In Time

Während die Debütsingle If Not For You weiter unaufhaltsam Plays im Active Rock Radio sammelt, haben Tremonti jetzt einen weiteren Song aus dem kommenden fünften Studioalbum Marching In Time veröffentlicht. Der epische 7:34 Minuten lange Titeltrack bildet das große Finale des neuen Werks und ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Marching In Time erzählt die Geschichte eines Mannes, der inmitten einer globalen Pandemie Vater wird und davon, wie er sich auf diese Aufgabe vorbereitet – etwas, dass Mark Tremonti kürzlich selbst erlebt hat. Der neue Song erscheint kurz nach der Bekanntgabe von Tremontis US-Tourplänen sowie der Ankündigung des fünften Studioalbums Marching In Time, das am 24. September weltweit über Napalm Records veröffentlicht wird.

Mark Tremonti ist definitiv ein Meister des Storytellings: Während seiner Jahre mit Alter Bridge und Creed und in jüngster Zeit mit seiner Soloband hat Mark Tremonti seine Liebe zum Schreiben einprägsamer Songs nie vernachlässigt. Mit dem kommenden fünften Album, Marching In Time, möchte die Band diesen Trend fortsetzen, indem aktuelle Ereignisse des letzten Jahres als Grundlage für jeden Song verwendet und zusätzlich ihre Liebe zu harten Spielarten ausgebaut werden. Während der Vorgänger A Dying Machine ein reines Konzeptalbum war, welches von dunklen Gefühlen durchdrungen war, ist der Vibe von Marching In Time gänzlich anders: Es entwickelt sich zu einem aufladenden Rock/Metal-Werk, das den Hörer auf 12 individuelle Reisen mitnimmt. Fans die Marching In Time digital vorbestellen erhalten einen sofortigen Download zu Marching In Time und If Not For You.

Vom treibenden Schlagzeug des Openers A World Away bis zum epischen Closer Marching In Time spiegelt das Album einen nachdenklichen Blick auf die heutige Welt wider. Die musikalische Raffinesse und auch die Fähigkeiten der Band durchziehen das komplette Album und lassen Tracks wie Thrown Further, In One Piece und Would You Kill aufblühen. Auch die sanftere Seite wird von Songs wie The Last One Of Us und Not Afraid To Lose repräsentiert. Marching In Time wurde von Mark Tremontis langjährigem Freund und Kollaborateur Michael “Elvis” Baskette produziert, mit dem der Künstler seit 2007 zusammenarbeitet.

Trackliste – Marching In Time:

1. A World Away

2. Now And Forever

3. If Not For You

4. Thrown Further

5. Let That Be Us

6. The Last One Of Us

7. In One Piece

8. Under The Sun

9. Not Afraid To Lose

10. Bleak

11. Would You Kill

12. Marching In Time

Marching In Time wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

– CD Digipak

– Digitales Album

– 2LP Gatefold Vinyl Black

– 2LP Gatefold Vinyl Pink Transparent (Napalm Mailorder Only – limitiert auf 500 Exemplare)

– Die-Hard Edition: 2LP Marble Transparent Black + Guitar Pick + Print (Napalm Mailorder Only – limitiert auf 500 Exemplare)

– Deluxe Box: Flagge, Wristband & mehr! (Napalm Mailorder Only – limitiert auf 500 Exemplare)

*Zusätzliche Formate werden über einzelne Retailer erhältlich sein.

Mit seinen langjährigen Freunden Sevendust wird Tremonti im Vorfeld seiner neuen Veröffentlichung in den USA im September auf Tour gehen, bevor nach Album-Release eine Tour mit Daughtry folgt.

Über Tremonti:

So explosiv Mark Tremontis Spiel manchmal auch sein mag, er hat sich still und unaufdringlich als einer der präzisesten und produktivsten Gitarristen, Songwriter und Frontmänner der modernen Ära durchgesetzt. Mit einem GRAMMY® Award, #1 der Guitar World’s „Top 20 Best Guitarists of the Decade“ und 40 Millionen verkauften Einheiten zwischen Creed, Alter Bridge und seiner Soloband Tremonti, hält er sein halsbrecherisches Tempo aufrecht, sowohl was die Studioarbeit als auch Liveshows angeht. Auch auf dem fünften Tremonti Album Marching In Time (via Napalm Records) setzt er sein handwerkliches Können, strenge Disziplin und einen unerbittlichen Drive um und vereint kompromisslose Gitarrenarbeit und brennende Melodien zu einem ultimativen Sound-Statement.

