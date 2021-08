Eisbrecher: das „Volle Kraft Voraus Festival“ muss erneut verschoben werden

Neu-Ulm – Volle Kraft Voraus Festival, zu dem die Münchner Erfolgs-Rocker Eisbrecher alljährlich einladen, muss aufgrund der immer noch aktuellen Pandemielage erneut verschoben werden. Neuer Termin ist nun der 17.09.2022. Location bleibt die Neu-Ulmer Ratiopharm Arena. Und auch das Line-Up bleibt das Gleiche. Neben Eisbrecher selbst werden VNV Nation, Lord Of The Lost, Unzucht, Maerzfeld und Null Positiv auftreten.

„… und jährlich grüßt das Murmeltier!“, äußert sich die Band um Eisbrecher-Frontmann Alex Wesselsky dazu. „Wer hätte gedacht, dass wir das, was wir letztes Jahr durchgemacht haben, noch einmal gemeinsam durchstehen müssen! Die Emotionen sind dieselben, auch wenn man die Worte schon mal gesprochen und den Frust schon mal gespürt hat. Es kommt, wie es kommt – so oder so! Wir lassen uns nicht unterkriegen und schieben! Und wenn wir alle gemeinsam schieben, dann kann es 2022 wieder „Volle Kraft Voraus“ heißen! Bleibt uns und euch treu und denkt dran: Musik ist Trumpf! Am besten mit Hirn, Herz und Eiern aus Stahl!

Wenn Ihr wollt, dass unser kleines, feines Volle Kraft Voraus Festival weiterhin überlebt, dann behaltet bitte eure Tickets, so wie wir das Line-Up 2020/2021 mit allen Künstlern und Freunden in 2022 beibehalten. Wir wollen euch behalten, unsere Band, unsere Crew, unsere Art zu leben und zu musizieren und unsere Hoffnung, dass jeder Wahnsinn einmal ein Ende hat! Wenn Ihr Bands und Künstler in dieser schweren Zeit unterstützen wollt: Kauft Platten und besucht die Online-Shops. Verschenkt VKV-Festivaltickets für 2022, das sichert Arbeitsplätze und hilft vielen zu überleben.

Alle bereits gekauften Tickets für das Volle Kraft Voraus Festival 2020 & 2021 behalten für 2022 ihre Gültigkeit!!! Solltet Ihr dennoch Rückfragen zu euren bereits erworbenen Tickets haben oder zu dem neuen Termin in 2022 nicht teilnehmen können, so kontaktiert uns bitte per E-Mail unter: info@eisland-entertainment.de“

Volle Kraft Voraus Festival

17.09.2022 – Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

Line-Up:

Eisbrecher

VNV Nation

Lord Of The Lost

Unzucht

Maerzfeld

Null Positiv

Festivalinformationen + Tickets unter: www.vkv-festival.de