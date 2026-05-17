Blue Medusa: entfesseln neue Single „Flying Monkey“

Checkmate hat sich im Handumdrehen zu einem der meistgefeierten Metal-Releases des Jahres entwickelt – und nun legt Metal-Ikone Alissa White-Gluz nach: Mit Flying Monkey erscheint die zweite Single von Blue Medusa.

Der neue Track ist explosiv, düster, vielschichtig und emotional aufgeladen und zementiert Blue Medusas Ruf als einer der spannendsten Acts in der Metalszene.

Flying Monkey versteht sich als Stück symbolischen Selbstausdrucks – voller versteckter Bedeutungen, psychologischer Allegorien und doppelter Böden, die sich gleichermaßen durch den Song und seine visuelle Welt ziehen. Jede gestalterische Entscheidung – von der Garderobe über die Requisiten bis hin zur Farbpalette und sogar den vom Wind verwehten Fetzen – hat White-Gluz bewusst getroffen, um die tieferen Ebenen von Text und Erzählung sichtbar zu machen. Regie führten – wie schon beim Vorgänger – White-Gluz und Vicente Cordero gemeinsam. Das Single-Artwork hat White-Gluz selbst digital gemalt.

Musikalisch macht der Song hörbar, wie sehr Blue Medusa von der dynamischen Chemie und den eigenständigen künstlerischen Handschriften ihrer Mitglieder lebt. Die Instrumentalparts stammen aus der Feder von Gitarristin Dani Sophia. Sie erzählt: „Flying Monkey ist in einem regelrechten Schwebezustand entstanden – in einer Art Wartezone zwischen zwei Kapiteln meines Lebens. Die Melodien spiegeln die Themen der Albträume wider, die ich zu dieser Zeit hatte. Egal, wo ich war – ich hörte ständig eine verstimmte Spieluhr irgendwo in der Ferne spielen…“

White-Gluz, die den Track co-produzierte, arrangierte und zudem die Lyrics und Gesangsmelodien schrieb, ergänzt: „Flying Monkey ist genau die Art von Musik, die ich machen will. Dani und Alyssa inspirieren mich unglaublich. Dieses Blue-Medusa-Album ist fast wie das Schreiben meiner Memoiren, und ich habe jeden Aspekt der Entstehung geliebt.“

Gitarristin Alyssa Day, von der die Instrumentierung der Debütsingle Checkmate stammte, glänzt auf Flying Monkey mit einem herausragenden Gitarrensolo und sagt dazu: „Die Bridge von Flying Monkey war für mich ein spielerischer Raum, um aus meiner gewohnten harmonischen Komfortzone auszubrechen und mit Skalen und Sequenzen zu arbeiten, zu denen ich sonst nicht so oft greife. Herausgekommen ist dieses schräge, freche, technisch verspielte kleine Solo, das ich wirklich liebend gern spiele. Auch beim Videodreh hatten wir einen Riesenspaß – und ich freue mich enorm, dass jetzt endlich alle hören und sehen können, was dabei entstanden ist.“

Checkmate hatte bereits viel Aufmerksamkeit auf das Projekt gelenkt und das Publikum mit Blue Medusas ambitionierter klanglicher und visueller Identität vertraut gemacht – mit Flying Monkey geht die Band nun noch einen Schritt weiter: mit filmischem Storytelling, technischer Musikalität und einem Songwriting, das emotional unter die Haut geht.

Aus dem Zusammenspiel von musikalischer Raffinesse, konzeptioneller Tiefe und ausdrucksstarker Bildsprache formen Blue Medusa eine eigene Welt – eine, in der jedes Detail zählt und die Musik zu Katharsis und psychologischem Theater zugleich wird.