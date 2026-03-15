Six Feet Under: neues Album „Next To Die“ erscheint am 24.04. über Metal Blade Records

Die amerikanischen Death-Metal-Pioniere Six Feet Under veröffentlichen ihr Album Next To Die am 24. April über Metal Blade Records.

Diese klangliche Zerstörung kommt in der Leadsingle Unmistakable Smell Of Death voll zur Geltung, in der Owen seine Blastbeats und schnellen Riffs mit dynamischen Pull-offs und Stop-Passagen perfektioniert. Seht euch den Visualizer zur jetzt erschienenen Single Unmistakable Smell Of Death hier an:

„This song began musically before I had any lyrical ideas in mind“, sagt Owen. „I dug through my riff archive for some blast and fast riffs and updated them with some pull-offs and stop sections. The middle section riffs were also from my riff archive. I do scratch leads on my demos, but Ray always does a much better job with the leads.“

„Lyrically, I’m writing from the perspective of a killer who toys with a victim and unties them, allowing them to fight. He underestimates their ability to fight, and they get the better of the killer, ultimately impaling and beheading him. The ‚Unmistakable Smell Of Death‘ is now that of the killer!“

Der kreative, kollaborative Ansatz von Next To Die zeigt sich in zwei deutlich unterschiedlichen Seiten – Death und Groove – und resultiert in einem klanglichen Meisterwerk, das Six Feet Under als Künstler gleichermaßen zufriedenstellt und gleichzeitig für jeden Fan etwas bietet. Next To Die markiert einen neuen kreativen Höhepunkt für Six Feet Under. Die zwölf Songs sind das fünfzehnte Album der Band seit Haunted von 1995.

Next To Die – Trackliste:

Approach Your Grave Destroyed Remains Mister Blood And Guts Mutilated Corpse In The Woods Unmistakable Smell Of Death Wrath And Terror Takes Command Skin Coffins Mind Hell Naked And Dismembered Grasped From Beyond Next To Die Ill Wishes

Next To Die erscheint mit dem Cover-Artwork von Sandy Rezalmi und wird als CD, digital und auf Vinyl in folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

180g Black (EU)

Red w/ Black Smoke (US)

Bone Brown Marbled (EU – Ltd. 500)

Blue Grey Marbled (EU – Ltd. 300)

Blood Splatter (EU – Ltd. 300)

Bone White Green Splatter (EU – Ltd. 200)

Das Album wurde von Owen und Barnes produziert und von Mark Lewis von den MRL Studios in Nashville, Tennessee, gemischt und gemastert. Es folgt auf Killing For Revenge aus dem Jahr 2024 und ist das dritte Album, das Barnes und Owen seit ihrer Wiedervereinigung 2017 gemeinsam aufgenommen haben. „We don’t discuss lyrical themes, we each write what we’re feeling“, erklärt Barnes. „We each just write what we find interesting.“

Six Feet Under entstand ursprünglich als Nebenprojekt von Barnes während seiner letzten Jahre bei der von ihm mitgegründeten Band Cannibal Corpse. 1995, zeitgleich mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Haunted, wurde es zum Hauptprojekt des Frontmanns. Die aktuelle Besetzung bildet eine vernichtende Einheit.

Six Feet Under kehren diesen Sommer mit einer Headliner-Tour durch Nordamerika auf die Bühnen zurück. Die Tour startet am 8. Juli in Detroit und endet am 11. August in Chicago. Als Support-Acts sind Kataklysm und Wormhole mit dabei.

Six Feet Under – Decades In The Grave Tour 2026

w/ Kataklysm, Wormhole

7/08/2026 Sanctuary – Detroit, MI

7/09/2026 Lee’s Palace – Toronto, ON ^

7/10/2026 Fairmount – Montreal, QC ^

7/11/2026 Overflow – Ottawa, ON ^

7/12/2026 Palladium Upstairs – Worcester, MA

7/13/2026 Space Ballroom – Hamden, CT

7/14/2026 Gramercy Theatre – New York, NY

7/15/2026 Broken Goblet – Bensalem, PA

7/16/2026 Chapel of Bones – Raleigh, NC

7/17/2026 Albatross – Jacksonville, FL

7/18/2026 Culture Room – Fort Lauderdale, FL

7/19/2026 Conduit – Orlando, FL

7/21/2026 Scout Bar – Houston, TX

7/22/2026 Come and Take It Live – Austin, TX

7/23/2026 Jake’s – Lubbock, TX

7/24/2026 Lauter Haus – Farmington, NM

7/25/2026 Nile – Phoenix, AZ

7/26/2026 1720 – Los Angeles, CA

7/27/2026 Strummer’s – Fresno, CA

7/28/2026 Cornerstone – Berkeley, CA

7/29/2026 Goldfield – Roseville, CA

7/30/2026 Shredder – Boise, ID *

7/31/2026 Hawthorne Theatre – Portland, OR

8/01/2026 El Corazon – Seattle, WA

8/02/2026 Rickshaw – Vancouver, BC ^

8/04/2026 Arrowhead – Calgary, AB ^

8/05/2026 Starlite Room – Edmonton, AB ^

8/06/2026 Black Cat – Saskatoon, SK ^

8/07/2026 Park Theatre – Winnipeg, MB ^

8/08/2026 Skyway Theatre – Minneapolis, MN

8/09/2026 The Annex – Madison, WI

8/10/2026 Madison Theater – Covington, KY

8/11/2026 Reggies – Chicago, IL

* ohne Kataklysm

^ Kataklysm als Headliner

Die Nordamerika-Tour folgt auf die bereits angekündigte Headliner-Tour durch Europa im Juni, bei der Embryonic Autopsy als Support-Act dabei sind.

Six Feet Under – European Tour 2026

w/ Embryonic Autopsy

6/03/2026 Mystic Festival – Gdańsk, PL

6/04/2026 Franz – Berlin, DE

6/05/2026 Pitfest – Maastricht, NL

6/06/2026 Gebäude 9 – Cologne, DE

6/07/2026 The Garage – Saarbrücken, DE

6/10/2026 Colosseum – Košice, SK

6/12/2026 Nova Rock- Nickelsdorf, AT

6/13/2026 A38 – Budapest, HU

6/14/2026 Orto – Bar Ljubljana, SI

6/16/2026 Kaminwerk – Memmingen, DE

6/17/2026 Backstage Halle – Munich, DE

6/19/2026 Colo-Saal – Aschaffenburg, DE

6/20/2026 Graspop Festival – Dessel, BE

6/21/2026 Hellfest – Clisson, FR

6/23/2026 Logo – Hamburg, DE

6/24/2026 Copenhell – Copenhagen, DK

6/26/2026 Basinfire Festival – Spálené Poříčí, CZ

6/27/2026 Abyss Festival – Hauteville, CH

Six Feet Under sind:

Chris Barnes – Gesang

Jack Owen – Gitarre

Marco Pitruzzella – Schlagzeug

Jeff Hughell – Bass

Ray Suhy – Gitarre

Six Feet Under online:

https://www.facebook.com/sixfeetunder