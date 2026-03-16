Monsternaut: veröffentlichen ihren neuen Song „Black Blizzard“

Die finnische Heavy-Rock- und Metal-Band Monsternaut veröffentlicht in Zusammenarbeit mit The Heavy Chronicles ihre dritte Single Black Blizzard. Der Song stammt aus ihrem neuen Album Approaching Doom, das am 27. März über Heavy Psych Sounds Records erscheint.

Über den Song sagt die Band: „Black Blizzard brings one of the heavier moments on the album, carried by a pulse that keeps the whole thing rolling beneath the weight, with lyrics that sink into the pull of the void and the quiet calm that comes with giving in to it. May this track be the faint light that leads you toward your own quiet nothingness.“

Monsternauts drittes Album Approaching Doom entfernt sich vom verwaschenen Stoner Rock der Anfangstage und präsentiert einen düstereren, metallischeren und kompromisslos stampfenden Sound. Die Produktion orientiert sich am rauen und wuchtigen Heavy Metal der frühen 90er, und die Songtexte verleihen den Grooves eine zusätzliche Spannungsebene. Die Songs reiften über mehrere Jahre, wobei die Ankunft eines neuen Schlagzeugers den Weg für abenteuerlichere Rhythmen und Riff-Ideen ebnete und die Band in neue Gefilde führte, ohne dabei ihre Wurzeln zu verleugnen.

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