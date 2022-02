Name: mettermalt® Fools Garden Whisky Jubiläumsedition

Herkunftsland: Sersheim, Deutschland

Art des Getränks: Whisky

Firma: Fessler Mühle / Fesslermill1396 Destillerie

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 43,0 %

Preis: 36,00 Euro

Online-Shop: https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-foolsgarden-whisky/

Nach dem Fools Garden Lemon Tree Gin Jubiläumsedition (das Review findet ihr HIER!) folgt die zweite speziell Editon mit Mettermalt® Fools Garden Whisky Jubiläumsedition, im Gewand der deutschen Pop Rock Gruppe Fools Garden aus dem Hause Fesslermill1396 Destillerie in unseren Metaldrinks. Das Etikett wurde dafür angepasst, jedoch das Konzept im Grundsatz beibehalten, um einen direkten Vergleich zulassen zu können, zudem greift es das Cover vom aktuellen Album Captain…Coast Is Clear auf. Nach dem Motto Never Change A Winning System geht der Gin mit dem Whisky in diesem Winter Hand in Hand durch die kalten Nächte, um euch von innen zu wärmen. Der Grund bleibt der 30. Geburtstag der Pforzheimer Truppe Fools Garden und das 625-jährige Bestehen der Fessler Mühle, die zusammen die Krüge heben.

Greifen wir endlich zur Mettermalt® Fools Garden Whisky Jubiläumsedition Flasche. Die Grundlage für den Whisky sind gemälzte Gerste und Weizen, die Lagerung erfolgte für vier Jahre in alten schottischen Whiskyfässern sowie einem Ex-Bourbonfass. Was ich bei der dritten Probe einer Fesslermill1396 Destillerie Spirituose definitiv sagen kann: Der Geruch spielt in der höchsten Liga. Auch dieser Whisky macht direkt Lust auf mehr. Etwas schärfer als der mettermalt® Wacken Edition Whisky (das Review findet ihr HIER!) liegt er zudem kräftiger auf der Zunge und auch im Abgang bleibt er eine Nuance länger hängen. Wir sprechen hier jedoch von minimalen Unterschieden, die trotzdem eine Auswirkung haben. Der schottische Einfluss wird spürbarer und trotzdem läuft auch diese Produktion locker die Kehle herunter. Die Qualität lässt keine Wünsche offen und die 43,0 % Volumenprozent Alkohol finden ohne Probleme Platz im Magen, um den Konsumenten zu erheitern. Der natürliche Geschmack, die liebevoll ausgewählten Getreidesorten und die Wahl der Fasslagerung geben dem Fools Garden Whisky den Kick. Die natürliche Fassfarbe lässt den Tropfen pur oder on the rocks im stilechten Glas erstrahlen.