Name: mettermalt® Fools Garden Lemon Tree Gin Jubiläumsedition

Herkunftsland: Sersheim, Deutschland

Art des Getränks: Gin

Firma: Fessler Mühle / Fesslermill1396 Destillerie

Jahrgang: entfällt

Link: https://fessler-muehle.de/brennerei/?age-verified=743e65607d

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 45,0 %

Preis: 32,90 Euro

Online-Shop: https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-fools-garden-lemon-tree-gin/

Wie versprochen haben wir heute schon das nächste Produkt der Fesslermill1396 Destillerie. Vom mettermalt® Wacken Edition Whisky (das Review könnt ihr HIER! direkt aufrufen) geht es direkt zur Fools Garden Lemon Tree Gin Jubiläumsedition.

Lemon Tree ist der wohl bekannteste Song der deutschen Band Fools Garden, die ihrem Pop leichte Rocknoten untermischt. Zum 30. Geburtstag der Pforzheimer Truppe gibt es nun zwei Spirituosen, die sich zum Jubiläum fein herausgeputzt haben. Einmal der mettermalt® Fools Garden Whisky Jubiläumsedition und der Gin, dem wir jetzt zu Leibe rücken wollen. Auch die Fessler Mühle feiert ihr 625-jähriges Bestehen und so kamen die beiden regionalen Schwergewichte in Feierlaune schnell zueinander.

Die Fesslermill1396 Destillerie hat versucht, das Feeling des Welthits Lemon Tree in ihrer Fessler Mühle eins zu eins in die Flaschen abzufüllen. Die bauchigen Flaschen wurden mit einem schicken, bandtypischen Design versehen und sprechen damit ohne Probleme alle Anhänger der Gruppe an. Lemon Tree und ein Gin mit einer fruchtigen Zitrus-Ausrichtung muss man einfach kombinieren und alle Beteiligten haben hier, das kann ich jetzt schon verraten, alles richtig gemacht. Die Grundlage für den Gin sind 12 Botanicals mit örtlichem Quellwasser, bei einer umweltfreundlichen schonenden Herstellung.

Nach dem Öffnen des Korkens, der liebevoll mit dem Firmenwappen versehen wurde, dringt der fruchtige Zitronengeruch direkt in die Nase. Der glasklare Brand kann damit noch vor dem ersten Schluck punkten. Schärfer als erwartet trifft die Substanz die Zungenspitze und erfüllt den Rachenraum mit einem gut abgerundeten Eigengeschmack, den man von einem hochwertigeren Produkt dieser Klasse auch erwartet. Im Abgang verfliegt die Jubiläumsedition deutlich schneller als auf den Geschmacksknospen. Solltet ihr öfter meine Metaldrink Berichte lesen, dürftet ihr wissen, dass ich als Longdrink den Gin Buck bevorzuge und auch dort bekommt die Fesslermill1396 Destillerie den Daumen zufrieden nach oben gestreckt. Dass eine Spirituose in allen Unterkategorien mit der gleichen Punktzahl abschneidet, feiert nach den ganzen Jahren ebenso seine Premiere wie die Tatsache, dass der Gin in allen Belangen einen guten Eindruck hinterlässt und ohne Probleme acht von zehn Punkten abräumt.