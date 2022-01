Celeste – Assassine(s)

Artist: Celeste

Herkunft: Frankreich

Album: Assassine(s)

Genre: Post Metal

Spiellänge: 41:08 Minuten

Release: 28.01.2022

Label: Nuclear Blast Records

Link: https://www.facebook.com/celesteband

Bandmitglieder:

Gitarre – Sébastien

Gitarre – Guillaume

Bass, Gesang – Johan

Schlagzeug – Royer

Tracklist:

Des Torrents De Coups De Tes Yeux Bleus Perlés Nonchalantes De Beauté Draguée Tout Au Fond (A) Il A Tant Rêvé D’elles Elle Se Répète Rroidement Le Coeur Noir Charbon

Am 28.01.2022 erscheint mit Assassine(s) das neue Album der französischen Post Metaller Celeste bei Nuclear Blast Records. Erhältlich sein wird das Album als CD und auf Vinyl in Black, als Picture Vinyl und in der Farbe Clear/Black Yolk with Gold Splatter (limitiert auf 500 Stück)

Das französische Quartett Sébastien, Guillaume (beide Gitarre), Royer (Schlagzeug) und Johan (Bass und Gesang) legt mit Assassine(s) eine wirklich fette Post Metal Produktion im noch jungen Jahr 2022 hin.

Im Grunde genommen hat man sich ja auch eine Menge Zeit gelassen, denn seit dem Vorgänger Infidèle(s) sind immerhin viereinhalb Jahr ins Land gegangen. Also eine Menge Zeit, um alles richtigzumachen. Das hat man dann auch mit dem neuesten Werk mit der Schaffung eines tollen atmosphärischen Post (Black) Metals vorzüglich gemacht. Produziert wurde es von Chris Edrich, der bereits Werke von Gojira, Tesseract, The Ocean oder Leprous unter seinen Fittichen veredelt hat.

Ob es sich nun bei Assassine(s) um Post (Black) Metal oder auch Avantgarde (Black) Metal handelt, darum werden sich die Metal „Gelehrten“ wohl noch länger streiten dürfen. Die Franzosen testen auf jeden Fall Grenzen aus, übertreten diese und kommen wieder in ihre angestammten heimischen Gefilde zurück.

Einen Vorgeschmack auf das neue Album wurde den Fans bereits Ende letzten Jahres mit der Singleauskopplung des Eröffnungstracks Des Torrents De Coups gegeben. Glänzend untermalt mit einem künstlerischen Schwarzweiß Video unter der Regie von Grégoire Orio. Das komplette Album Assassine(s) darf man getrost als Kunstwerk bezeichnen. Wie bereits oben erwähnt, streifen die Metaller aus Frankreich so einige Genregrenzen aus Black Metal, Sludge und Post-Hardcore.

Bei Assassine(s) hängt der Himmel voller überwältigender düsterer Geigen, die manchmal von einem glückseligen Cello übertönt werden. Dies natürlich nur sprichwörtlich und im übertragenen Sinne, denn bei Celeste spielen weder Geigen noch Celli eine Rolle.

Assassine(s) besitzt diese Nonchalantes De Beauté / eine lässige Schönheit, die auch eine düstere Atmosphäre manchmal verbreiten kann, aber eben auch ein Le Coeur Noir Charbon / ein kohlschwarzes Herz. Einen besonderen Charme haben die Songs dadurch, dass sie in der Muttersprache des Quartetts gehalten sind.

Celeste haben seit 2005 bereits über fünfhundert Shows gespielt. Im Frühjahr sind sie auf einer Euro Tour 2022 mit Conjurer als Support unterwegs. Dabei sind im März auch Termine in Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig und Wiesbaden. Keine Frage, die Franzosen werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Das rate ich jedem Post (Black) Metal Fan ebenfalls.

Hier die Tourtermine: