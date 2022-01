Nachruf: Wolfgang Kühnle, unser Freund und geschätzter Kollege, hat den Kampf verloren

Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass Wolfgang „Wolle“ Kühnle den Kampf gegen das A…loch Krebs verloren hat. Nach anderthalb Jahren hingebungsvollem Aufbegehrens gegen diese so unsagbar hinterhältige Krankheit sah es bis vor Kurzem so aus, als wenn er über den Berg ist und sich aus der tödlichen Umklammerung befreit hatte. Leider kam nun aber doch die Bestätigung seines viel zu frühen Ablebens.

Gern erinnere ich mich an unbeschwerte Zeiten im Fotograben beim Headbangers Open Air, in der Markthalle, beim Metal Hammer Paradise oder auch in Wacken, wo er immer ein gern gesehener Kollege vor und im Fotograben war. Seine Bilder sprachen Bände und fingen die Musiker und auch Menschen in all ihren Facetten gekonnt ein. Neben seinem Faible für die Fotografie hat er in seiner unnachahmlichen Art oftmals für erheiternde Worte im „Graben“ gesorgt und sein feinfühliger Witz sorgte oftmals für Gelächter. Er war ein selbstloser Kollege und konnte auch für andere verzichten. Unter anderem ist es seinem Engagement geschuldet, dass das Heathen Rock Festival zu einer Institution in Hamburg geworden ist, und man kann heute sagen, er war das Heathen Rock Festival.

In den vergangenen gut anderthalb Jahren haben immer alle an seiner Seite gestanden und mit gutem Zureden und Mut machen gezeigt, dass wir an ihn glauben, obwohl oftmals die Mutlosigkeit ihn übermannen wollte. Trotz vieler Rückschläge hat er nicht aufgegeben und bis zum Schluss, leider erfolglos, gekämpft. Nun hat er den besten Platz im Graben, um all die großen, von uns gegangenen Musiker direkt vor seine Linse zu bekommen. Wer kann schon von sich sagen, dass er die Allstar Band von Lemmy über Ronnie James Dio, Meat Loaf, Charlie Watts bis Hendrix exklusiv ablichten darf.

Unser Mitgefühl gilt all seinen Verwandten, Freunden und Weggefährten. Auch wir werden sein Andenken in Ehren halten.

R.I.P Wolle ♥