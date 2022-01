Name: mettermalt® Wacken Edition Whisky

Herkunftsland: Sersheim, Deutschland

Art des Getränks: Whiskey

Firma: Fessler Mühle / Fesslermill1396 Destillerie

Jahrgang: dritte Auflage (Batch 3)

Link: https://fessler-muehle.de/brennerei/?age-verified=743e65607d

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 42,6 %

Preis: 39,00 Euro

Online-Shop: www.fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-wackenwhisky/

Die Fessler Mühle steht seit über 620 Jahren in Sersheim an der Metter und versorgt Spirituosen-Fans durch die Fesslermill mit erheiternden alkoholischen Genussmitteln. In den nächsten Tagen wollen wir auf die ersten Produkte des familiär geführten Unternehmens eingehen. In der Region steht die Fesslermill nicht nur für ihre Brände in der Flasche, sondern auch für gesellige Abende, informative Tastings und rauschende Feiern, die in den Mauern der Mühle gehalten werden können. Eine Reise, die wir uns im Zuge der Metaldrinks ganz groß auf die Fahne geschrieben haben und hoffentlich in den nächsten Monaten angehen können, um euch neben den Spirituosen einen authentischen Eindruck über die Destillerie zu vermitteln. Unser erster Streich passt wie die berühmte Faust aufs Auge. Heavy Metal und Whisky stehen sich da als ebenbürtige Gleichung gegenüber und werden in den nächsten Zeilen entschlüsselt. Der mettermalt® Wacken Edition Whisky wird in 500 ml Flaschen abgefüllt und blickt als erster offizieller Wacken Whisky auf seine bereits dritte limitierte Auflage. Nach zweimal 666 Flaschen umfasst die heutige Version 800, die mit einem traditionellen Festivaldesign versehen wurden. Das pechschwarze Etikett mit weißer und roter Schrift und dem berühmten Wacken-Kuhschädel macht jeden Metalhead glücklich. Ob Faster, Harder, Louder nicht nur auf dem Print steht, sondern auch im Inneren brodelt, werdet ihr direkt hier erfahren.

Seit diversen Jahren treffen sich Wackenfreunde in der alten Fessler Mühle. Mit über 15 Festivalbesuchen beim Wacken Open Air fanden sie einen schwerwiegenden Grund, für das 625-jährige Jubiläum der Fessler Mühle einen Whisky zu kreieren. Der Whiskey ist unfiltriert mit einer natürlichen Fassfarbe und durfte im über 420 Jahre alten Gewölbekeller reifen. Die Lagerung wurde in alten schottischen Whiskyfässern, einem Württemberger Lembergerfass sowie einem Ex-Laphroaigfass vollzogen. Optisch überzeugt die Edition direkt, auch den ersten Geruchstest besteht das Produkt aus dem Hause Fesslermill. Aromatisch, nicht zu mild, aber auch nicht mit einer Moorleiche versehen, setzt er auf einen ausgeglichenen Geschmack, der zu keiner Zeit scharf den Rachen herunterrinnt. Die höhere Qualität spürt man beim ersten Nippen. Mit 42,6 % Volumenprozent Alkohol liegt der Whisky völlig im Soll. Nach der ersten Geschmacksexplosion liegt der Tropfen noch minutenlang butterweich auf der Zunge. Hergestellt aus örtlichem Quellwasser entsteht der natürliche Geschmack aus den ausgewählten Getreidesorten und der hochwertigen Fasslagerung. Dem deutschen Whisky mangelt es an nichts und kann bedenkenlos das nächste Mal mit zum Wacken genommen werden.