Rock The Lakes 2022: neues Open-Air-Festival am Murtensee

Die Erstausgabe des Festivals Rock The Lakes wird die Ufer des Murtensees erschüttern. Dieses Open-Air-Festival ist dem Rock und Metal gewidmet. 24 Konzerte stehen auf dem Programm, das von Liebhabern des Genres konzipiert wurde. Internationale Headliner: Eisbrecher (Deutschland), Beast In Black (Finnland) und Clawfinger (Schweden). Wir treffen uns am 19. – 20. – 21. August 2022 in Vallamand (VD) in einer Postkartenkulisse am Ufer des Murtensees. Dieses Ereignis soll zweifellos seinen Platz in dem knappen Angebot an Schweizer Festivals finden, die sich ausschließlich der Rock- & Metalmusik widmen.

24 Konzerte, internationale Stars und Schweizer Bands werden bei der ersten Ausgabe des Festivals Rock The Lakes 2022 auf dem Programm stehen. Die geografische Lage von Vallamand (VD) im Vully ermöglicht es allen Rockfans aus der Schweiz und den Grenzregionen Frankreichs und Deutschlands während drei Tagen miteinander in Kontakt zu treten. Das Festivalgelände ist ein Naturjuwel: Das Gelände mit einem sanften Hang wird allen Festivalbesuchern einen herrlichen Blick auf die große Bühne und den Murtensee ermöglichen. Die Postkartekulisse wird durch die Schweizer Alpen im Hintergrund vervollständigt.

Freitag, 19. August: Eisbrecher (Deutschland)

Auf dem Programm des ersten Tages stehen Silver Dust (CH), die jurassische Band von Lord Campbell, die einen Erfolg nach dem anderen verbucht; Warkings (INT), eine Power-Metal-Band mit der fantastischen Stimme von Georg Neuhauser (ex-Serenity); die mittelalterliche Metal Folk & Rock-Band Feuerschwanz (D), die für eine atemberaubende Atmosphäre sorgen wird. Der Headliner am Freitag heißt Eisbrecher (D): Der Eisbrecher des deutschen Industrial Metal wird uns eine Show bieten, die man unter keinen Umständen verpassen sollte. Eine außergewöhnliche Aftershowparty wird von der Straßburger Band Dust In Mind (F) präsentiert, deren kometenhafter Aufstieg innerhalb von vier Jahren für viel Aufmerksamkeit sorgte.

Samstag, 20. August: Clawfinger (Schweden)

Am Samstag wird es ebenfalls krachen. Patrick Dujany, genannt Duja, und seine Kumpels von D-Fender (CH) werden uns ihr außergewöhnliches letztes Album vorstellen: Fog Of Cream And Beer. Die Pariser Band No One Is Innocent (F) wird Vallamand mit ihrem außergewöhnlichen letzten Album zum Kochen bringen. Ad Infinitum (D) und ihre Sängerin Melissa Bonny aus Montreux repräsentieren sicherlich die neue Generation des symphonischen Power Metal. Unser Headliner des Tages: Clawfinger (S), eine Band, die niemanden gleichgültig lässt. Es ist Rock, Metal, Groove, Rap, Funky und es geht in alle Richtungen. Die Festivalbesucher werden ein grosses Fest erleben. Außergewöhnliche Neuigkeiten für alle Fans von Coroner (CH): Sie werden endlich wieder mit neuer Musik auf der Bühne von Rock The Lakes 2022 stehen.

Sonntag, 21. August 2022: Beast In Black (Finnland)

Am Sonntag sind Power Metal und Hard Rock angesagt. Beast In Black (FIN) werden uns eine Performance liefern, die nur die Skandinavier beherrschen. Die 2015 gegründete Band hat bereits drei Alben auf dem Buckel und feiert einen Erfolg nach dem anderen. Es ist rund, es ist melodiös, es ist kraftvoll und es ist gut geölt. Man muss Shakra (CH), einen der unbestrittenen Leader der Rockszene in der Schweiz, und Orden Ogan (D), den großen Spezialisten des deutschen Power Metal, einfach lieben. Diese beiden Sub-Headliner werden ihre ganze Meisterschaft einbringen, um uns ein atemberaubendes Ende des Festivalwochenendes zu garantieren.

Weitere Bands :

Black Diamonds (CH) – Blackrain (F) – Bloodbound (S) – Crystal Ball (CH) -Dynazty (S) – Fighter V (CH) – Freedom Call (D) – Kilmister (CH) – Molotov Train (CH) – Silent Circus (CH) – Sirenia (NO)

Die Infrastruktur von Rock The Lakes wird mit allen für diese Art von Veranstaltung nützlichen Annehmlichkeiten ausgestattet sein, d. h.: öffentliche Verkehrsmittel (Zug, Bus und Schiff), Rock The Lakes-Shuttle, Taxis, Parkplätze, Zeltplatz, Wohnmobilbereich, Sanitäranlagen mit Duschen, Laden, Foodtrucks, Bars, usw. …

Angesichts der epidemischen Lage haben die Organisatoren die Entscheidung getroffen, die tägliche Besucherzahl auf maximal 3.000 Personen festzulegen. Die großzügige Fläche des Geländes sowie das geführte Sicherheitskonzept gegen Covid-19 werden die Durchführung dieser ersten Ausgabe ermöglichen.

Der Ticketverkauf beginnt am 26. Januar 2022 ab 11.00 Uhr auf der Plattform See Tickets: www.seetickets.com sowie bei unserem Promotionspartner Konzertfabrik Z7 in Pratteln: www.z-7.ch. «Early Bird Pass»-Abos für 3 Tage inklusive Camping zum exklusiven Preis von CHF 145.- werden in begrenzter Anzahl zum Verkauf angeboten.

Verkaufsbeginn Mittwoch, 26. Januar 2022 – 11.00 Uhr

Ticketpreis CHF 68.– / 1 Tag

Abonnements CHF 158.– / 3 Tage

Early Bird-Abonnements CHF 145.– / 3 Tage inkl. Camping

Alle Informationen, Links zu den gängigen Social Media Plattformen sowie das komplette Line-Up findet ihr unter: www.rockthelakes.ch