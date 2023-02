Rock The Lakes 2023: geht mit einem fulminanten Line-Up in die zweite Runde

Aus dem beschaulichen Waadtländer Dorf Vallamand entsteht vom 18. bis 20. August 2023 erneut ein beliebter Treffpunkt für Metalfans aus der ganzen Schweiz. Während drei Tagen wird das gut erreichbare Vallamand als Vallhallamand bekannt sein. Die Fans kommen in den Genuss, eine breit durchmischte Auswahl von 25 Rock- & Metalbands auf einer Bühne zu bestaunen, und dies vor einer fantastischen Kulisse. Das schöne Gelände bietet einen weiten Blick auf den Murtensee mit den Alpen am Horizont. Headliner am “Switzerland’s Most Beautiful Metal Festival” sind die international etablierten Bands Heaven Shall Burn (GER), Blind Guardian (GER), Eluveitie (SWI), Alestrom (UK). Mit Epica (NL), Ensiferum (FIN) sowie Blind Channel (FIN) wurden nun die letzten drei letzten Bands angekündigt.

Nach der gefeierten und erfolgreichen Erstausgabe im August 2022, entschied sich Veranstalter Daniel Botteron das Boutiquefestival weiterzuführen. Während das Festival erneut auf dem Grundstück der Bauernfamilie Lauper stattfindet, werden das Programm sowie die Verpflegungsstände mit dem Tipi-Dorf stark erweitert. Das Festivalgelände verbindet die französische & deutsche Schweiz und ist von beiden Sprachregionen gut erreichbar. Während Autofahrern nahgelegene Parkplätze geboten werden, erhalten ÖV-Fahrer einen Shuttledienst zu den nächstgelegenen Bahnhöfen. Die grosszügige Campingfläche besticht mit einem schönen Blick auf den Murtensee. Neben dem Festival laden die Rebberge des Vully und die 3-Seen Region zum Verweilen ein.

Der Freitag bietet mit Heaven Shall Burn (GER), Sepultura (BRA) und Korpiklaani (FIN) ein Fokus auf Metalcore, Thrash Metal und Folk Metal.

Am Samstag werden Eluveitie (SWI), Alestorm (UK), Ensiferum (FIN) sowie Fiddler’s Green (GER) für einen wuchtigen & feuchtfröhlichen Folkabend sorgen.

Am Sonntag liegt der Fokus mit Blind Guardian (GER), Epica (NL) und U.D.O. (GER) auf Power & Symphonic Metal.

Neben den Headlinern werden am Rock The Lakes 2023 viele Fanlieblinge und Newcomer auftreten, um die Stimmung einzuheizen. Wir können es kaum erwarten, das Publikum zu begrüßen und ein großartiges Wochenende zusammen mit den Bands zu erleben.

Rock on & long live Rock The Lakes!

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Das Rock The Lakes 2023 findet statt vom Freitag, 18. bis Sonntag, 20. August 2023

Adresse: Champ Devant, La Ferme Lauper, 1586 Vallamand, Schweiz

Line-Up 18. August Headliner: Heaven Shall Burn (GER) Sepultura (BRA), Korpiklaani (FIN), Samael (SWI), Bleed From Within (UK), Deez Nuts (AUS), Blind Channel (FIN), Dreamshade (SWI)

Line-Up 19. August Headliner: Eluveitie (SWI) & Alestorm (UK) Ensiferum (FIN), Soilwork (SWE), Hämatom (GER), Fiddler’s Green (GER), Fit For An Autopsy (USA), Visions Of Atlantis (AUT), Silver Dust (SWI), Deep Sun (SWI)

Line-Up 20. August Headliner: Blind Guardian (GER) Epica (NL), U.D.O. (GER), Gloryhammer (INT), Kissin’ Dynamite (GER), Blackbriar (NL), Second Reign (SWI)

Tickets:

1-Tagespass à CHF 78.00

3-Tagespass à CHF 178.00

Tickets für VIP & Camping separat erhältlich.

Ticketanbieter: See Tickets & Ticketcorner

Website

Facebook

Instagram