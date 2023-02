Night Demon: veröffentlichen neue Single/Video „Escape From Beyond“

Am 17. März kehrt die kalifornische Heavy Metal-Institution Night Demon mit ihrem dritten Album Outsider zurück. Einen Vorgeschmack auf Outsider bietet das Video zur neuen Single Escape From Beyond (gefilmt von Julian Weigand und bearbeitet von Dave Minall), das hier angesehen werden kann:

Jarvis Leatherby (Vocals / Bass) kommentiert: „Unsere zweite Single, Escape From Beyond, ist eine rasante Reise, die die Bewegung des Titeltracks Outsider fortsetzt. Es ist eine Ode daran, seinen Platz im Universum zu finden und darauf zu vertrauen, dass die eigene Intuition einen führt. Wie viele der Songs auf dem kommenden Album hat er Höhen und Tiefen und stellt eine große Weiterentwicklung gegenüber den Heavy Metal-Standards dar. Wir wollen den Hörer auf eine unvergessliche Reise mitnehmen, während wir unserem typischen Night Demon-Sound treu bleiben. Dies ist ein neues Kapitel, auf das wir uns sehr freuen.“

Das Video zum Titeltrack des Albums gibt es hier zu sehen.

Outsider ist in den folgenden Versionen erhältlich:

– CD Digipak

– Schwarze LP

– Grüne transparente LP

– Cola Flasche klar LP erhältlich bei den USA Outlets (limitiert auf 500 Exemplare)

– Transparent magenta LP erhältlich bei CM Distro Wholesale EU und CMdistro.de (limitiert auf 500 Exemplare)

– Transparente sonnengelbe LP erhältlich bei EMP, High Roller, Nuclear Blast (limitiert auf 400 Exemplare)

– Digital Album

Dazu kommt das Folgende – exklusiv von Night Demon:

– Dunkelgrüne neongelbe dunstige LP (limitiert auf 500 Exemplare)

– Kassette mit grünem Schimmer (limitiert auf 50 Exemplare)

– Kassette mit schwarzer Hülle (limitiert auf 50 Einzelstücke)

Ultimatives Bundle mit:

– Dunkelgrün-neongelbe dunstige 12″ LP

– Grüne Kassette

– CD im Digipak

– Outsider-T-Shirt

– Sargförmiger Backpatch

– Partyspiegel

– CD + T-Shirt-Paket

– Schwarze 12″-LP + T-Shirt-Paket

Seit mehr als einem Jahrzehnt halten Night Demon trotzig die Fahne des traditionellen Heavy Metal hoch, unbeirrt von den wechselnden Trends der Branche und unbeeindruckt von globalen Katastrophen. Mit dem neuen Album Outsider hat sich die Band musikalisch und textlich selbst herausgefordert, kreative Grenzen überschritten und ihren Sound weit über ihre NWOBHM-verehrenden Ursprünge hinaus zu etwas wirklich Einzigartigem entwickelt.

Aus lyrischer Sicht ist Outsider das erste vollwertige Konzeptalbum von Night Demon. Zwar hat die Band seit ihrem Debütalbum Curse Of The Damned von 2015 immer wieder damit experimentiert, thematische Verbindungen zwischen den einzelnen Songs herzustellen. Auf Outsider hat der Texter Jarvis Leatherby jedoch eine völlig zusammenhängende Geschichte über alternative Realitäten, mysteriöse Portale und das Übernatürliche geschrieben, die mit universellen menschlichen Gefühlen wie Entfremdung, Verlust, Bedauern und Rache verwoben ist. Inspiriert von Leatherbys lebenslanger Vorliebe für Horrorfilme und seinem pandemiebedingten Exil in der nordirischen Landschaft, spinnt Outsider einen fesselnden Faden von den pastoralen Anfängen bis zum herzzerreißenden Finale.

Natürlich erfordert diese Art der epischen Erzählung eine ebenso weitläufige musikalische Untermalung, die die gesamte emotionale Bandbreite von Outsider zum Ausdruck bringt. Um dieses Ergebnis zu erreichen, haben Night Demon das Songwriting und die Arrangements der Band neu konzipiert, indem sie progressive Elemente und einen neu entdeckten Sinn für Dynamik einfließen ließen, die der Musik eine ausgesprochen filmische Qualität verleihen. Langjährige Fans sollten nicht beunruhigt sein: Outsider klingt durch und durch nach Night Demon, aber das Songwriting ist vielleicht das eingängigste in der Diskografie der Band, mit massiven Hooks wie im ohrwurmartigen Titeltrack, der auch die Leadsingle ist. Kurz gesagt: Night Demon nehmen den Hörer mit Outsider auf eine Reise mit. Es ist eine schwere und intensive Reise, also schnallt euch an. Ihr werdet vielleicht nie wieder derselbe sein.

Die Trackliste von Outsider findet ihr in unserem Release-Kalender:

Night Demon – Line-Up:

Jarvis Leatherby – Gesang / Bass

Dusty Squires – Schlagzeug

Armand John Anthony – Gitarren

Night Demon online:

www.nightdemon.net

www.instagram.com/nightdemonmetal

www.facebook.com/nightdemon