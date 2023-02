Ov Sulfur: veröffentlichen neue Single „Befouler“ featuring Alex Terrible

Am 24. März wird die Blackened Deathcore-Band Ov Sulfur ihr Debütalbum The Burden Ov Faith über Century Media Records veröffentlichen. Einen Vorgeschmack auf The Burden Ov Faith bietet das Video zur neuen Single Befouler, das unter der Regie von Anastasia Solti und mit zusätzlichen Effekten von Dylan Gould entstand und durch Unterstützung von Alex Terrible! Das Video kann hier angesehen werden:

Sänger Ricky Hoover kommentiert: „Befouler konzentriert sich auf echte Ketzer, die dir eine Sache ins Gesicht sagen, aber etwas anderes glauben. Sie benutzen diese falsche Fassade als erbärmliche Verteidigung, um langsam deinen Untergang zu planen. Diese Art von Leben ist mir in meinen Jahren außerhalb der Musikindustrie fremd geworden, aber es scheint, je mehr man in der Öffentlichkeit steht, desto mehr wird man mit Andersdenkenden und Schwächlingen konfrontiert. Ich habe in der Branche so viele großartige Freunde gefunden, aber das hier ist ein Mittelfinger an diejenigen, die zu feige sind, dir ins Gesicht zu spucken, weil sie nur den Mund aufmachen, während sie ihren eigenen verstecken.“

Gitarrist/Sänger Chase Wilson fügt hinzu: „Dies ist mit Abstand unser energiegeladenster Song. Das technische Riffing sorgt dafür, dass man sich den Kopf stößt, so dass einem schwindelig wird, während man den hymnischen Refrain mitsingt – Shout out to Ricky! Wenn du zum Ende kommst, hast du im Grunde dein Kurzzeitgedächtnis verloren und vergessen, dass Alex Terrible kommt, um dich beim letzten Breakdown zu Tode zu prügeln. Für das Video haben wir uns für eine Geschichte der Rache entschieden, die an unsere frühen Single- und EP-Artworks zu The Burden Ov Faith anknüpft. Statt eines typischen Animationsvideos wollten wir, dass es fast wie ein bewegtes Gemälde oder ein Märchenbuch wirkt, komplett mit hyper-stilisierter Kunst von der supertalentierten Anastasia Solti. Wir haben unseren Freund Dylan Gould gebeten, ein paar zusätzliche Effekte hinzuzufügen, damit es wirklich mit der Musik harmoniert, und wir freuen uns sehr, ein einzigartiges Video für einen unserer gemeinsamen Lieblingssongs des Albums zu haben!“

Die bereits veröffentlichten Singles/Videos können hier angesehen werden:

– Wide Open

– Stained In Rot

–Death Ov Circumstance

–Earthen

The Burden Ov Faith wird in den folgenden Versionen erhältlich sein:

– Standard CD-Jewel-Case

– Schwarze LP

– Silberne LP erhältlich bei USA Retail (limitiert auf 500 Exemplare)

– Transparent-rote LP erhältlich bei CM Distro Wholesale EU und CMdistro.de (limitiert auf 300 Exemplare)

– Goldene LP erhältlich bei Ov Sulfur (limitiert auf 300 Exemplare)

– Digital Album

Vorbestellung: hier

The Burden Ov Faith wurde von der Band zusammen mit dem Produzenten Morgoth Beatz (Winds of Plague, Scarlxrd) produziert und von Josh Schroeder (Lorna Shore, Tallah) gemischt und gemastert. Die beiden teilen sich den Gesang und das Schlagzeug, während der ehemalige Machine Head-Gitarrist Logan Mader für die Gitarren und den Bass einspringt. Das daraus resultierende Album umspannt die stygischen Planeten von Deathcore, Black Metal und Metalcore und schafft etwas ebenso Majestätisches wie Hook-geladenes. „Es ist die Oblivion-EP (2021) auf Steroiden“, sagt Gründungsgitarrist/Sänger Chase Wilson und scherzt: „An manchen Stellen würde ich es fast als ‚Arena Black Metal‘ bezeichnen!“

The Burden Ov Faith beginnt mit dem knallenden, schwefelhaltigen Feuersturm des Openers Stained In Rot, der Ricky Hoovers wachsende stimmliche Bandbreite durch Gesang anreißt, in starkem Kontrast zu den gnadenlosesten Gutturalen, die er mit seiner gespaltenen Zunge hervorzaubert. Befouler folgt mit technischem Death-Metal-Riffing und gipfelt in einem unerwartet eingängigen Refrain, bevor es in einen brutalen Breakdown mit Sänger Alex Terrible kracht. Dass Hoover mit Leuten wie diesem maskierten Verrückten sowie den Gästen Taylor Barber (Left To Suffer) und Kyle Medina (Bodysnatcher) mithalten kann, ist beeindruckend, wenn auch nicht völlig überraschend. Dass er sich auf einem Album mit Howard Jones (Light The Torch, Ex-Killswitch Engage) behaupten kann, schon. Im gesamten Album und auf dem epischen abschließenden Titeltrack werden seine Melodien von Lindsay Schoolcraft (ehemals Cradle of Filth) veredelt.

„Ich wollte etwas veröffentlichen, das ebenso blasphemisch und schwer ist, wie es zum Nachdenken anregt; ich hatte einfach keine Ahnung, wie viele Menschen genauso empfinden“, sagt Hoover. Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 haben Ov Sulfur so hell gebrannt wie eine norwegische Kirche in der Nacht, und mit einem Empfang, der wärmer ist als die Hölle, und einer Reihe von Prinzipien, die sie auf ihrem linken Weg leiten, verspricht The Burden Ov Faith nur der Anfang für das aufstrebende Kollektiv aus Las Vegas zu sein.

Die Trackliste von The Burden Ov Faith findet ihr in unserem Release-Kalender:

Ov Sulfur – Line-Up:

Ricky Hoover – Gesang

Chase Wilson – Gitarre/Gesang

Ding – Bass

Leviathvn – Schlagzeug

Ov Sulfur online:

https://www.facebook.com/ovsulfur/

https://www.instagram.com/ovsulfur/