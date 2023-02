Siena Root: feiern Veröffentlichung ihres neuen Albums »Revelation« mit ‚Dusty Roads‘-Musikvideo

Revelation, das mit Spannung erwartete neue Album der schwedischen Rootrock-Ikonen Siena Root, ist endlich via Atomic Fire Records auf den Markt gekommen. Passend zu dessen Erscheinen wurde mit Dusty Roads ein weiterer Track der Scheibe in Form eines Musikvideos veröffentlicht. Einmal mehr von Linus Grane (Little Burden), unter Mithilfe von Siena Roots Zubaida Solid (Gesang, Keyboard) und Love Forsberg (Schlagzeug), zusammengeschnitten, gibt es das Resultat hier auf YouTube zu sehen:

Das Quartett kommentiert: „Dusty Roads fasst das Thema des Albums wirklich gut zusammen, sowohl texlich als auch musikalisch. Der Song ist eine Hymne über das Leben auf Tour und gleichzeitig eine Art Lebewohl an die Heimat. In gemächlichen Akustikgefilden beginnend, entwickelt sich der Track zu einem wahren Psychedelic-Rocker, ehe er doch wiederum friedvoll zu Ende geht.“

Doch damit nicht genug: Teile der Revelation-Promovideos gibt es auch in Wheels Of Revelation – A Road Movie Featuring Siena Root zu sehen. Der 38-minütige, auf ihrem neuen Album beruhende Film feierte vergangenen Donnerstag in Schweden Premiere, wo die Band gemeinsam mit Fans und Bekannten zu einem exklusiven Vorschau-Event zusammenkam. All diejenigen, die das genannte Ereignis verpasst haben, können sich den Streifen ab sofort via Firebird Industries (Gebühr: 5,- €) anschauen. Weitere Details: https://firebirdindustries.live/store/wheels-of-revelation/wheels-of-revelation/

Zu guter Letzt haben Siena Root vergangenes Wochenende in Schweden ihre allerersten Auftritte des Jahres absolviert und damit den Revelation-Tourzyklus begonnen, der sie u.a. kommenden Monat für ein paar Tage durch Deutschland (inkl. eines Stopps beim bekannten Crossroads Festival des WDR-Rockpalast am 17. März) führen wird. Weitere Konzerte der Truppe sind bereits in Planung. Bis dahin: Werft einen Blick auf die aktuellen Termine der Band und seht euch Siena Root nach Möglichkeit dort an, wo sie sich am wohlsten fühlen – auf Tour und live auf der Bühne!

Siena Root live:

14.03.2023 DE Hamburg – Logo

15.03.2023 DE Kassel – Goldgrube

16.03.2023 DE Worpswede – Music Hall

17.03.2023 DE Bonn – Crossroads Festival @ Harmonie

05.05.2023 SE Borlänge – Broken Dreams *NEU*

06.05.2023 SE Uppsala – Katalin *NEU*

17.05.2023 DE Münster – Rare Guitar *NEU*

18.05.2023 DE Übach-Palenberg – Rockfabrik *NEU*

19.05.2023 DE Lünen – Lükaz *NEU*

20.05.2023 DE Oldenburg – Cadillac *NEU*

21.05.2023 DE Leipzig – Hellraiser *NEU*

11.08.2023 DE Wagersrott – Enzo-Festival *NEU*

09.09.2023 AT Puch bei Weiz – Stone Break Festival *NEU*