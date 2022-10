Serious Black: geben „Kings Today Tour“ bekannt

Keiner dachte, dass sich die Band nach dem Ausstieg von Sänger Urban Breed erholen würde – aber weit gefehlt: Serious Black sind am Start wie nie zuvor.

Nicht nur, dass sie mit ihrem aktuellen Album Vengeance Is Mine auf Platz 16 der deutschen Album-Charts in einer wahnsinnig schweren Woche einstiegen und gegenüber den vorherigen Alben 50 Plätze gut machte, nein: Auch international machte das Album seinen Weg in die Charts.

Nachdem die Tour durch Covid gleich zweimal verschoben werden musste, kehren Serious Black noch in diesem Jahr zurück auf die Bühne, um euch ihr neues Album mit der neuen gewaltigen Stimme von Nikola Mijic zu präsentieren. Mit Induction, Magical Heart, Seven Thorns und Skeletoon kommt hier ein starkes Line-Up zusammen, das ohne Frage ein Konzerterlebnis vom Feinsten verspricht.

Gitarrrist Dominik freut sich: „Wir können es kaum erwarten mit Nikola die Bühne zu betreten um mit euch allen abzurocken. Wir werden selbstverständlich neben Songs vom aktuellen Album Vengeance Is Mine auch die Klassiker der Bandgeschichte auf die Bühne zaubern! Man sollte hier aber auch nicht unsere Supports außer acht lassen, denn mit Induction, Magical Heart, Seven Thorns und Skeletoon, haben wir wirklich ein super Line-Up am Start. Wir freuen uns auf euch – Holt euch die Tickets, rockt mit uns und werdet Teil eines unvergesslichen Abends.“

Sichert euch jetzt eure Tickets & erlebt Serious Black live an den folgenden Terminen:

24.11.22 (CH) Pratteln – Z 7 *

25.11.22 (DE) Bochum – Matrix *

26.11.22 (DE) Stuttgart – Club Zentral *

27.11.22 (AT) Salzburg – Rockhouse *

29.11.22 (BE) Bilzen – South of Heaven *

30.11.22 (DE) Bremen – Tivoli *

01.12.22 (DE) Saarbrücken – Garage *

02.12.22 (DE) Schirnding – Gemeindehalle*

03.12.22 (CZ) Zlin – Winter Masters of Rock Festival **

04.12. 22 (HU) Budapest – Analog Music Hall **

06.12.22 (DE) Berlin – Privatclub **

07.12.22 (DE) Hamburg – Logo ***

08.12.22 (DE) Frankfurt – Nachtleben **

09.12.22 (NL) Tilburg – Little Devil **

10.12.22 (DE) Monheim – Sojus 7 **

11.12.22 (DE) München – Backstage**

* w. Skeletoon & Induction ** w. Seven Thorns & Magical Heart

*** w. Seven Thorns, Magical Heart & Induction