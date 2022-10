Tailgunner: kündigen Debüt-MCD „Crashdive“ an und unterschreiben Plattenvertrag bei Fireflash Records

Seit ihrer Gründung im Januar 2022 haben Tailgunner die Welt des Underground Heavy Metal beim Schopfe und mit eiserner Hand gepackt. „Ich würde Tailgunner als Heavy Metal Band bezeichnen. Es gibt eine ganze Menge Speed Metal, und auch Power Metal der alten Schule“, sagt Bassist und Gründer Thomas Hewson und nennt die Hauptinspirationen der Band mit Helloween, Iron Maiden, Megadeth, King Diamond und Judas Priest. Die Liebe zu den 80ern ist in jedem Moment zu spüren!

„Wir sind stolz und freuen uns euch mitteilen zu können, dass wir einen Plattenvertrag mit Fireflash Records unterzeichnet haben. Fireflash Records – ein brandneues Label, das im Herbst dieses Jahres an den Start geht, einem Sublabel von Atomic Fire Records (Helloween, Opeth, Meshuggah, U.D.O, Michael Schenker, The 69 Eyes und vielen mehr)“, freut sich die Band.

„Als ich Shadows Of War auf Spotify hörte, habe ich mich sofort verliebt. Was für eine Hymne! Das ist Heavy Metal, wie ich ihn liebe: kraftvoll, frisch, melodisch, roh und eingängig. Zusammen mit Power Paladin sind sie meiner Meinung nach der heißeste und beste Newcomer-Metal-Act, mit dem gleichen Spirit, den ich auf den frühen Alben meiner Teenager-Favoriten wie HammerFall, Blind Guardian und Helloween, oder jüngeren Faves wie Enforcer und Skull Fist lieben gelernt habe. Sagen wir mal so, ich war vom ersten Tag an süchtig, fügte ihre Singles zu unseren Label Playlisten hinzu und bestellte mir direkt ihr erstes T-Shirt. Gleich danach kamen wir in Kontakt, sprachen über eine mögliche Zusammenarbeit und waren von Anfang an auf einer Wellenlänge. Das erste Ergebnis ist nun die 5-Track MCD Crashdive in einer limitierten Digipak-Edition von 500 Exemplaren weltweit – für alle Metal-Maniacs, Sammler und Schatzsucher da draußen. Tailgunner werden ihren Weg gehen, das ist der Anfang von etwas Großem“, kommentiert Markus Wosgien, Inhaber von Fireflash Records. Die fünf Tracks der Crashdive MCD wurden von Olof Wikstrand von Enforcer gemischt und gemastert, eine weitere perfekte Ergänzung für Tailgunner. Ein Veröffentlichungsdatum und der Vorverkauf-Start werden bald bekannt gegeben.

„Die größte Offenbarung, die der Britische Metal seit anderthalb Jahrzehnten erlebt hat“, urteilen Metal Rules und loben ihren einzigartigen Mix aus Power, Speed, Aggression und gewaltigen Refrains. Wenn ihr wissen wollt, was euch erwartet, stellt euch einfach das pure Armageddon vor!

„In nur sieben Monaten seit der Bandgründung haben wir uns auf zwei UK-Headliner-Tourneen begeben, mehrere ausverkaufte Shows gespielt und sind nun an diesem grandiosen Moment angekommen – für uns ein mörderischer Schritt nach vorne und eine Ehre, in dieser frühen Phase all diese Erfahrungen sammeln zu dürfen. Nachdem wir ausführlich über unsere gemeinsamen Pläne für den nächsten Schritt der Band gesprochen haben, sind wir unheimlich ambitioniert und können es kaum erwarten, loszulegen! Wie Markus sagt, wird Fireflash jetzt unsere Debüt-EP Crashdive im CD Digipak neu veröffentlichen, inklusive unserer neusten Single White Death sowie Texten und Fotos, streng limitiert auf 500 Exemplare“, so die Band.

Kurzum, Tailgunner stehen für puren Heavy Metal für die Ewigkeit!

