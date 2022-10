Sabaton: kündigen Special Guests Babymetal für die ‚The Tour To End All Tours‘ Europashows an

Die schwedischen Metal-Helden Sabaton haben ihre Special Guests für die UK- und Europa-Etappe ihrer kommenden Tour To End All Tours bekannt gegeben. Die japanische Dance-Metal-Sensation Babymetal wird bei ihren ersten internationalen Shows seit über drei Jahren als Special Guest auftreten. Die finnischen Eurovisions-Gewinner Lordi werden alle Shows eröffnen.

„Wir freuen uns sehr, Babymetal auf unserer bereits mit Spannung erwarteten Europatournee 2023 begrüßen zu dürfen“, sagt Bassist Pär Sundström. „Die Energie und Power dieser Band wird sicherlich jeden Abend zu etwas Besonderem machen.“

„Wenn es jemals eine Band gab, die alle Regeln gebrochen hat, dann ist es Babymetal mit der Kraft und der Präzision, eine Heavy-Metal-Show der Extraklasse abzuliefern“, betont Frontmann Joakim Brodén. „Es ist nicht unser erstes gemeinsames Abenteuer, erwartet daher nichts als Spitzenleistungen von Babymetal!“

Joakim wirkte als Gast bei Oh! Majinai (feat. Joakim Brodén) auf Babymetals drittem Album Metal Galaxy mit, das am 11. Oktober 2018 erschien. Außerdem hatte er einen Gastauftritt bei Babymetals Headline-Show im Oktober 2018 Babymetal World Tour 2018 in Japan Extra Show ‚Dark Night Carnival‘.

Sabaton – The Tour To End All Tours

Special Guest: Babymetal

Support: Lordi

14.04. UK Leeds – First Direct Arena

15.04. UK London – OVO Arena Wembley

16.04. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.04. UK Glasgow – OVO Hydro

21.04. FR Paris – Zenith

22.04. DE Frankfurt – Festhalle

24.04. DE Hamburg – Barclays Arena

25.04. LU Esch / Alzette – Rockhal

28.04. SE Stockholm – Avicii Arena

29.04. NO Oslo – Spektrum

30.04. DK Copenhagen – Royal Arena

02.05. DE Hannover – ZAG Arena

03.05. NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05. DE Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05. AT Vienna – Stadthalle

09.05. PL Lodz – Atlas Arena

10.05. CZ Ostrava – Arena Ostrava

12.05. DE Cologne – Lanxess Arena

13.05. BE Antwerp – Sportpaleis

15.05. DE Munich – Olympiahalle

18.05. EE Tallinn – Saku Arena

19.05. FI Helsinki – Ice Hall

20.05. FI Kuopio – Kuopio Hall

Tickets für die europäischen Shows sind hier erhältlich.

Tickets für die UK Shows gehen am Freitag, den 21. Oktober um 10 Uhr hier in den Verkauf.

Sabaton haben kürzlich eine EP-Trilogie mit dem Titel Echoes Of The Great War angekündigt. In Fortführung des Themas ihrer letzten beiden Alben taucht die fünfköpfige Band aus Falun tiefer in die faszinierenden Geschichten des Ersten Weltkriegs ein. Die erste EP der Serie, Weapons Of The Modern Age, ist jetzt erschienen. Hört euch hier die neueste Single Father an:

https://youtu.be/DxkeOkaVRLo

Babymetal haben letzte Woche bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Konzeptalbum The Other One am Freitag, dem 24. März 2023, veröffentlichen werden. Im Vorfeld der Veröffentlichung dieses Konzeptalbums werden fünf digitale Vorab-Singles weltweit zum Download und Streaming zur Verfügung stehen, die jeweils im Oktober, November, Januar, Februar und März veröffentlicht werden sollen.

