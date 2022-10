European Siege Tour mit Arch Enemy und Behemoth am 14.10.2022 in Berlin

Event: European Siege Tour 2022

Bands: Arch Enemy, Behemoth, Carcass, Unto Others

Ort: Columbiahalle Berlin

Datum: 14.10.2022

Genre: Melodic Death Metal, Black Metal , Death Metal, Gothic Metal

Wenn sich zwei Metal Schwergewichte wie Behemoth und Arch Enemy gemeinsam auf Tour begeben, verspricht es mehr als nur ein guter Konzertabend zu werden. Und wenn sich diese beiden noch Bands wie Carcass und Unto Others mit ins Boot holen, steht der kollektiven Konzertekstase nichts mehr im Wege. Am Freitag, dem 14. Oktober, pünktlich zum Wochenendstart, macht dieses großartige Bandmenü Halt in der Berliner Columbiahalle.

Diese ist auch schon zur ersten Vorband Unto Others sehr voll und die Schlange vor der Halle lang. Auch die oberen Ränge der Location werden im Laufe des Abends noch prall gefüllt sein. Wir finden dennoch einen Weg, um seitlich nach vorne zu kommen und haben trotz Menschenmassen einen guten Blick auf die Bühne. Unto Others beginnen pünktlich mit der Show und spielen ca. 40 Minuten. Die vormals als Idle Hands bekannte Band stimmt das Publikum gebührend ein und lässt die Freude auf den Abend steigen.

Mit ihrem Mix aus Goth Rock und Heavy Metal gewinnen Unto Others immer mehr Fans weltweit (hier unser Review zum letzten Album Strength). Ein gelungener Start für einen großartigen Abend.

Nach kurzer Umbaupause stehen auch schon Carcass als zweiter Support in Berlin auf der Bühne. Die Todesmetaller aus England knüpfen nahtlos an ihre Vorgänger an und heizen dem Hauptstadtpublikum weiter ein. Mit viel Spielfreude und einer tollen Bühnenpräsenz agieren die Briten in Berlin. Als alte Hasen im Geschäft haben sie natürlich einiges an Repertoire anzubieten. Aber vor allem die Songs des letzten Albums Torn Arteries zeigen, dass in Carcass noch viel Leben steckt.

Nun ist es auch schon an der Zeit, dass der erste Headliner Behemoth die Bühne vorbereiten lässt. Die Bühnenhelfer lassen einen großen Vorhang hinunter und bauen unbeobachtet das Set der Polen auf. Die Vorfreude im Publikum steigt weiter und ist kaum mehr zu bändigen. Als das Saallicht dann endlich gedimmt wird, ist der Jubel groß. Auf dem hellen Vorhang wird ein Video abgespielt und das Intro ertönt. Schattenhaft kann man die Bandmitglieder die Bühne betreten sehen. Als der Vorhang dann fällt und Behemoth mit dem energiegeladenen Ora Pro Nobis Lucifer ihren Auftritt beginnen, ist in der Columbiahalle kein Halten mehr.

Weiter geht es mit The Deathless Sun, dass von dem noch ganz frischen Album Opvs Contra Natvram stammt. Immer wieder kommen bei Behemoth pyrotechnische Specialeffects zum Einsatz, die die Songs begleiten. Sänger Nergal weiß das Publikum zu entertainen und wechselt hin und wieder passend zum nächsten Stück seine Garderobe. Vor dem ebenfalls noch ganz neuen Track Off To War steht er sogar mit Rauchstäben in Ukrainefarben auf der Bühne. Weitere Klassiker wie Blow Your Trumpets Gabriel und Barzabel sorgen für eine ausgelassene Stimmung im Publikum. Hier wird wahrlich eine Schwarze Messe gefeiert. Nur ungern lassen die Berliner die polnischen Blackened Death Metal Könige von der Bühne gehen.

Doch auch wenn der Abend jetzt schon gelungen ist, steht noch ein weiterer Programmpunkt auf der Liste. Schwedens bekanntester und beliebtester Metalexport Arch Enemy tourt ebenso zur European Siege Tour durch den Kontinent. Manchen mag der Melodic Death Metal der Band zu mainstreamig sein, dennoch wartet in Berlin eine sehr gefüllte Columbiahalle auf den Auftritt der Schweden. Auch hier wird wieder ein großer Vorhang auf die Bühne gezogen. Mit Beginn der Show gibt dieser den Blick auf Arch Enemy frei, was das Publikum mit ekstatischem Jubel feiert. Frontfrau Alissa White-Gluz ist natürlich der Hingucker des Abends und überzeugt mit einer energischen Bühnenpräsenz. Doch Arch Enemy nur darauf zu reduzieren, würde der Band niemals gerecht werden. Auch der Rest der Band kann sich sehen und vor allem hören lassen. Als technische Meister ihres Werks lassen sie niemanden unberührt und zeigen mit viel Spielfreude, was sie drauf haben. Auch Arch Enemy haben ein neues Album im Gepäck, dass mit dem Startsong Decivers, Decivers gebührend vorgestellt wird. Weiter in der Show, die auch wie bei Behemoth mit viel Pyrotechnik begleitet wird, stehen Songs wie In The Eye Of The Storm oder Handshake With Hell auf der Setliste. Als letzte Band des Abends können Arch Enemy nun auch eine Zugabe geben und schicken die Berliner Konzertbesucher mit Enter The Maschine und Vox Stellarum nach Hause.

Ein großartiger, kaum in Worte zu fassender Abend liegt hinter uns. Wir sind glücklich, die European Siege Tour mit Behemoth, Arch Enemy, Carcass und Unto Others auch trotz Verschiebung von 2021 auf 2022 erlebt zu haben.