HumanKind: veröffentlichen bewegende Pianoversion von „The Darkness I Own“

Die Modern-Metal-Band HumanKind haben eine bewegende Piano-Version ihrer Single The Darkness I Own veröffentlicht, begleitet von einem neuen offiziellen Musikvideo. Die reduzierte Neuinterpretation legt den emotionalen Kern des Songs frei und eröffnet eine besonders intime Perspektive auf einen der eindringlichsten Tracks der Band.

Während der ursprüngliche Song – im Mai 2025 über ROAR hier erschienen – mit seiner Mischung aus moderner Härte und emotionaler Intensität überzeugte, rückt die Piano-Version die verletzliche Seite des Tracks in den Mittelpunkt. Durch das minimalistische Arrangement und die atmosphärische Umsetzung stehen vor allem die Lyrics und die emotionale Reise des Songs im Fokus, die Themen wie innere Konflikte, Selbstreflexion und persönliches Wachstum behandeln.

„The Darkness I Own handelt von Depressionen und psychischen Belastungen als einem ständigen Begleiter im Leben“, erklärt die Band über den Song. „Manchmal ist Heilung nicht möglich, und wir müssen lernen, die Umstände zu akzeptieren, in denen wir uns befinden. Gleichzeitig können wir aus dieser Akzeptanz Kraft schöpfen, lernen durchzuhalten und am Ende dennoch zu bestehen.“

HumanKind gehören zu den aufstrebenden Acts der modernen Heavy-Musik-Szene und verbinden modernen Metal mit Alternative- und Metalcore-Einflüssen. Durch emotionales Songwriting und intensive Klangwelten hat sich die Band in kurzer Zeit eine wachsende Fangemeinde aufgebaut.

Kraftvolle Vocals, atmosphärische Arrangements und eine klare künstlerische Vision prägen den Sound von HumanKind. Ihre Songs greifen universelle Themen wie innere Konflikte, Resilienz und Selbstfindung auf, ehrlich, intensiv und nahbar.

HumanKind sind:

Samuel Scholz – Vocals

Maria Kimberly Huehn – Gitarre

Simon Keil – Gitarre

Dominik “Doemsen” Stotzem – Bass

Silas Schué – Drums