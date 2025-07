HumanKind: veröffentlichen brandneue Single „Humans“

Nach den erst kürzlich veröffentlichten Tracks Fed Up und The Darkness I Own, hat die aufstrebende Modern Metalcore-Band HumanKind eine brandneue Single mit dem treffenden Titel Humans online gestellt. Der Song ist ab sofort auf allen digitalen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar. Im Jahr 2023 veröffentlichte die Band ihr vielgelobtes Debütalbum An End, Once And For All und arbeitet derzeit intensiv an ihrem zweiten Longplayer, der in hoffentlich nicht mehr allzu ferner Zukunft über ROAR erscheinen soll.

Humans jetzt hier streamen: https://humankind.rpm.link/humansPR

Über ihre neue Single verrät uns die Band: „Humans kritisiert unsere Rolle als Menschheit auf dem Planeten Erde und wie wir es ständig schaffen, uns selbst und unsere Umgebung schädlich zu behandeln, bis eines Tages nichts mehr übrig bleibt. Es stellt zwei zentrale Fragen: Wohin wird uns das führen? Wer wird uns retten?“

HumanKind sind:

Samuel Scholz – Gesang

Maria Kimberly Huehn – Gitarre

Simon Keil – Gitarre

Dominik „Doemsen„ Stotzem – Bass

Silas Schue – Schlagzeug

