Car Bomb: Europatournee startet am 07.08.

Car Bomb startet am 07. August seine EU/UK-Tournee, die unter anderem Termine mit Gojira, Between the Buried And Me und Imperial Triumphant beinhaltet.

Car Bomb – European Summer Tour 2025

Aug 7 – Jaromer, CZ @ Brutal Assault Fest

Aug 8 – Berlin, DE @ Cassiopeia

Aug 9 – Karlsruhe, DE @ P8

Aug 10 – Utrecht, NL @ Pandora *

Aug 12 – Oberhausen, DE @ Turbinenhalle Δ

Aug 14 – Nottingham, UK @ Rock City Beta

Aug 15 – Bristol, UK @ ArcTanGent Fest

Aug 16 – London, UK @ Oslo

Aug 18 – Copenhagen, DK @ Vega #

Aug 19 – Stockholm, SE @ Bar Brooklyn #

Aug 20 – Oslo, NO @ Goldie #

Aug 21 – Aalborg, DK @ SH35 #

Aug 22 – Kiel, DE @ Kieler Schaubude #

Aug 23 – Haarlem, NL @ Complexity Fest #

* = Between The Buried And Me

Δ = Gojira

# = Imperial Triumphant

Mehr Informationen zu Car Bomb findet ihr hier.

Car Bomb sind:

Michael Dafferner – Gesang

Greg Kubacki – Gitarre

Jon Modell – Bass

Elliot Hoffman – Schlagzeug

Car Bomb online:

https://www.instagram.com/carbombofficial

https://www.facebook.com/CarBomb