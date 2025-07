Take The Pain: der Stuttgarter Indie-Act rockt mit „You Say“-Clip die internationalen Film-Festivals

„T„- Mastermind des enigmatischen Industrial-Acts aus Süddeutschland – hat genau das Gespür für den künstlerischen Zeitgeist und die Musik die schon viel zu lange auf den internationalen Bühnen gefehlt hat.

Die ebenso kraftvolle wie eingängige Single You Say wird in den Muckibuden Brasiliens rauf- und runtergehört und grüßte neben Marilyn Manson und Rammstein aus den Top 5 der arrivierten Deutschen Alternativ-Charts (DAC). Seht euch das Video zu You Say hier an:

Kein Wunder, dass auch bald die alternative Kino-Szene aufmerksam wurde. Kein Geringerer als Kult-Regisseur Christian Pasquariello – der Mann hinter dem apokalyptischen Spielfilm SUM1 mit Iwan Rheon (Game Of Thrones) – bot sich an, einen Videoclip zu erstellen: „Ich wollte unbedingt Regie führen und mit diesem Song eine Geschichte erzählen“. Und das ist ihm in der Tat gelungen.

Die Produktion im „look and feel“ der Serie Stranger Things dauerte drei Monate – und der Aufwand hat sich gelohnt: Ob in Toronto, Los Angeles, Cannes, London oder Berlin, alle wichtigen Festivals packten den Musik-Clip auf ihre 2025er-Shortlist für das beste Musikvideo!

Grund genug für 7hard, diesen ebenso eleganten wie eingängigen Industrial-Track, der im Dezember erstmals an die deutschen Radios geschickt wurde und im Last Christmas wohl untergegangen war, noch einmal neu zu releasen. Vielleicht öffnet der Videoclip einige Ohren für dieses außergewöhnliche Stück Musik. So wie weiland bei Aha, deren Take On Me auch erst via Visualität zum Hit wurde….

Take The Pain planen das Nachfolgealbum in Zusammenarbeit mit Erfolgsproduzent Ralv Milberg (Die Nerven u. a.) zu starten. Es scheint also endlich mal wieder spannend zu werden in der deutschen Musiklandschaft!

