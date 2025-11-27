HumanKind: veröffentlichen brandneue Single „Black Sands“

Die Modern-Metalcore-Band HumanKind meldet sich mit ihrer neuen Single Black Sands zurück, einem der bislang persönlichsten und intensivsten Songs der aufstrebenden Formation.

Nach ihrer Lovely EP im August über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music, mit der HumanKind ihre packende Mischung aus emotionalem Tiefgang und moderner Härte etablierten, setzt Black Sands nun einen klaren nächsten Schritt. Der Song packt Themen an, die schwer auf der Seele lasten, und setzt sie in einen kraftvollen Mix aus Melodie, Wucht und Verletzlichkeit um.

Die Band erklärt:

„Black Sands behandelt die Last, schon in jungen Jahren große Verantwortung tragen zu müssen. Alles ist ein Kampf, nichts fällt einem zu, nichts gibt es umsonst. Es geht um die Sehnsucht nach einem greifbaren Wesen oder einer höheren Kraft, die uns die Last von den Schultern nimmt und in ihre Arme schließt, damit wir endlich zur Ruhe kommen und erkennen, dass das Leben mehr ist als nur kämpfen und leiden.”

Produziert, gemischt und gemastert wurde die Single erneut von Christoph Wieczorek (Sawdust Recordings). Black Sands präsentiert HumanKind gewohnt in Höchstform: energisch, atmosphärisch, emotional kompromisslos und getragen von ihrer typischen Mischung aus Metalcore, Post-Hardcore und tiefem lyrischen Gewicht.

Mit Black Sands untermauert die Band ihren Platz in der modernen Riege progressiver, emotional ehrlicher Heavy-Acts, die Intensität nicht nur laut, sondern auch spürbar machen.