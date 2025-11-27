Pestilence: heißen neuen Bassisten willkommen

Dario Rudić, der neue Bassist von Pestilence, stammt aus Zadar, Kroatien, und ist 44 Jahre alt. Er spielt seit seinem 15. Lebensjahr Musik.

“Hello, I’m Dario Rudić from Zadar, Croatia. I’m 44 years old and I’ve been playing music since I was 15. I’ve been listening to metal my whole life and of course one of the first death metal bands was Pestilence, who were my role models then and now. Not even in my wildest dreams could I have imagined that one day I would get the chance to play with these greats. I’m looking forward to sharing the stage with the masters from Pestilence and opening new musical Portals with them.”

Rudić tritt der Band bei, während diese sich auf eine Reihe von Tour-Termine vorbereitet, die Ende November mit einem einmaligen Auftritt in Italien beginnt und sich im Dezember mit drei Konzerten in Spanien (gemeinsam mit Cancer) sowie acht Headliner-Shows im Vereinigten Königreich – der Echoes Of Horror Tour – fortsetzt. Zu den Stopps gehören Manchester, Glasgow und London.

Tour-Termine:

11/29 @ Alchemica Music Club, Bologna (IT)

5/12 @ Portugalete (ES)

6/12 @ Wolf, Barcelona (ES)

7/12 @ Revi Live, Madrid (ES)

8/12 @ The Fleece, Bristol (UK)

9/12 @ Rebellion, Manchester (UK)

10/12 @ Ivory Blacks, Glasgow (UK)

11/12 @ The Groove, Newcastle upon Tyne (UK)

12/12 @ Bannerman’s Bar, Edynburg (UK)

13/12 @ Corporation, Sheffield (UK)

14/12 @ Camden Underworld, London (UK)

Pestilence – Quelle: Agonia Records

Pestilence wurde 1986 in den Niederlanden gegründet und gilt als ein genreübergreifendes, Progressives-Death-Metal-Phänomen, das zusammen mit Death, Cynic und Atheist den Weg geebnet hat. Die Gruppe wird von Gründer, Gitarrist und Mastermind Patrick Mameli geleitet, der die treibende Kraft der Band durch zwei Trennungen und Wiedervereinigungen war. Sowohl eine Neuerfindung als auch eine Bestätigung von allem, wofür die Band seit 1986 steht, gehen Pestilence mehr denn je neue Wege und erkunden die entlegensten Bereiche des Extreme Metals. In den letzten Jahren hat die Band ihr klassisches Repertoire remastert und neu veröffentlicht und ein neues Studioalbum mit dem Titel Portals angekündigt, das 2026 erscheinen soll.

Pestilence sind:

Patrick Mameli – Gesang, Leadgitarre

Max Blok – Leadgitarre

Dario Rudić – Bass

Michiel van der Plicht – Schlagzeug

