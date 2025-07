Supernaughty: streamen ihre neue Single „Apocalypso“

Die in der Toskana ansässige Stoner-Metal-Band Supernaughty veröffentlicht mit Apocalypso die zweite Single und den Titeltrack ihres neuen Albums, das am 22. August über Ripple Music erscheinen wird. Ein Ode an das Chaos, die jetzt überall gestreamt werden kann!

Erlebt den hochspannenden Riff-Rock der neuen Single Apocalypso.

Ein akustisches Zeugnis schwieriger Zeiten, Apocalypso markiert einen erderschütternden Wendepunkt im Songwriting des Livorno-basierten Quartetts: lauter, schwerer und metallischer als je zuvor. Der Titel des Albums zieht eine Parallele zwischen dem Mythos der Nymphe Calypso – die Odysseus jahrelang gefangen hielt, bevor sie ihn befreite – und den jüngsten dunklen Kapiteln der Menschheitsgeschichte. „In the aftermath of the global health crisis, Apocalypso refers to a shared feeling of confinement and longing for liberation: we all, in a way, became Odysseus in isolation„, sagt die Band.

Der geschmolzene Mix aus Stoner Rock, Sludge und Hard Rock von Supernaughty, der auf kolossalen Grooves, rohen Gitarrenklängen und mitsingfreundlichen Refrains basiert, wird Fans von Bands wie 1000mods, Dozer oder Sasquatch sofort fesseln.

Mehr Informationen zu Supernaughty findet ihr hier:

Supernaughty sind:

Filippo Del Bimbo – Gitarre

Alessio Franceschi – Schlagzeug

Angelo Fagni – Gesang

Luca Raffoni – Bass

Supernaughty online:

https://www.facebook.com/supern4ughty/

https://www.instagram.com/supernaughtyband/