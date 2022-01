Addiktio – Anthem Of The Year 2020

Da ist die Hymne auf das Jahr 2020 / Anthem Of The Year 2020 bei uns 2021 doch wirklich liegengeblieben. Wie gut, dass die Wühlkiste der liegengebliebenen Alben des Jahres 2021 noch geöffnet ist. So habe ich auch 2022 noch die Möglichkeit, das Anthem Of The Year 2020 hervorzuholen. Es wäre doch einfach zu schade gewesen, wenn dieses Album bei uns unbesprochen liegengeblieben wäre. Anthem Of The Year 2020 von Addiktio ist Ende Oktober 2021 bereits über das Label Indie Recordings auf CD und Vinyl erschienen.

Das norwegische Trio Håkon Sagen (Gitarre), Ruben Fredheim Oma (Bass) und Thomas Gallatin (Schlagzeug) widmet sich ganz instrumentalen Kompositionen. Dabei machen sie es sich nicht einfach, denn sie kombinieren rockige, metallische und jazzige Elemente miteinander. Da dies zu einem einzigartigen Klangerlebnis wird, bin ich natürlich direkt begeistert. Das Trio macht Mucke, auf die ich total stehe und sie verfallen dabei nicht einfach in ein Genre-Wischiwaschi!

Anthem Of The Year 2020 kommt in etwa einer Amokfahrt durch dieses Jahr gleich. Das Jahr 2020, das erste Jahr dieser unsäglichen Pandemie, welches für die Musiker natürlich ein Horrorjahr war. Ausgefallene Konzerte, verschobene Touren und eine Flut an Alben, die bei der einen oder anderen Band wohl das Vorangegangene und Ausgefallene kompensieren soll. Wenn dann Musiker wie das norwegische Trio Addiktio auch noch eine Hymne auf diese Sch…jahr in dieser Art und Weise machen, dann ist das schon etwas ganz Besonderes.

Die Tracks sind sehr progressiv gehalten, beinhalten neben Rock und Metal einiges an jazzigen Elementen. Dabei sind die Songs manchmal sehr energiegeladen, wie der Opener und Titeltrack Anthem Of The Year 2020 bis hin zu einem eher verträumten und verspielten Song wie dem letzten Track Ode To The End, der auch zugleich das Ende des Albums bedeutet. Zwischen diesen beiden Titeln gibt es sechs weitere Songs, in und mit denen Addiktio musikalische Grenzen austesten und übertreten. Mal aufgelegt, wie ein Soundtrack (The Grand Farewell), ein anderes Mal wie ein musikalisch ausuferndes Spektakel (Spectacel). Überschäumenden, großartigen, progressiven Metal bekommt man mit Dreadmill, der für mich persönlich zu den stärksten Stücken auf dieser Scheibe gehört.

Insgesamt ist Anthem Of The Year 2020 eine tolle Hymne an dieses pandemiebestimmte Jahr geworden. Sie haben sogar noch ein Epedemic Orchestra gebildet (so zumindest der Titel des Songs).

