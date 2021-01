Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Ancient Plague, Wolfheart, Van Canto, Ulver u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Dolorian – My Weary Eyes

Artist: Dolorian

Herkunft: Finnland

Song: My Weary Eyes

Album: When All The Laughter Has Gone

Genre: Doom Metal, Black Doom, Dark Ambient

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Dolorian/3925

Ministry – Scarecrow

Artist: Ministry

Herkunft: USA

Song: Scarecrow

Album: Psalm 69: The Way To Succeed And The Way To Suck Eggs

Genre: Instustrial Metal, New Wave, Thrash Metal, Industrial Rock, Crossover, EBM

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://ministryband.com

Psychotic Waltz – Into The Everflow

Artist: Psychotic Waltz

Herkunft: USA

Song: Into The Everflow

Album: Into The Everflow

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://www.psychoticwaltz.com

Ancient Plague – Death By A Thousand Wounds

Artist: Ancient Plague

Herkunft: International

Song: Death By A Thousand Wounds

Album: Litany Of Scars

Genre: Black Metal, Ambient Metal, Experimental Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Ancient_Plague/3540322841

Ted Nugent – Strangehold

Artist: Ted Nugent

Herkunft: USA

Song: Stangehold

Album: Ted Nugent

Genre: Rock, Psychedelic Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://www.tednugent.com

Pillorian – By The Light Of A Black Sun

Artist: Pillorian

Herkunft: USA

Song: By The Light Of A Black Sun

Album: Obsidian Arc

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Pillorian

Wolfheart – Veri

Artist: Wolfheart

Herkunft: Finnland

Song: Veri

Album: Shadow World

Genre: Melodic Death Metal, Black Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: http://wolfheartofficial.com

Trooper – Totul E Fals

Artist: Trooper

Herkunft: Rumänien

Song: Totul E Fals

Album: Trooper I

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TrooperRocks

Van Canto – Master Of Puppets

Artist: Van Canto

Herkunft: Deutschland

Song: Master Of Puppets

Album: Tribe Of Force

Genre: A Capella Heavy Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: https://vancanto.de/de/die-band/

Ulver – Son Of Man

Artist: Ulver

Herkunft: Norwegen

Song: Son Of Man

Album: Messe I.X-VI.X

Genre: Black Metal, Folk Metal, Ambient Metal, Avantgarde Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ulverofficial

Blood Tsunami – Personal Exorcism

Artist: Blood Tsunami

Herkunft: Norwegen

Song: Personal Excorcism

Album: Grand Feast For Vultures

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/bloodtsunamiofficial/

Imperium Dekadenz – Staub Und Erinnerungen

Artist: Imperium Dekadenz

Herkunft: Deutschland

Song: Staub Und Erinnerungen

Album: Dämmerungen Der Szenarien

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: https://www.imperium-dekadenz.de

Heavy Load – Caroline

Artist: Heavy Load

Herkunft: Schweden

Song: Caroline

Album: Full Spead At High Level

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1978

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: https://www.heavyloadmusic.com

Shadow Gallery – Torn

Artist: Shadow Gallery

Herkunft: USA

Song: Torn

Album: Room V

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/OfficialShadowGallery/

The Cure – Disintegration

Artist: The Cure

Herkunft: England

Song: Disintegration

Album: Disintegration

Genre: Gothic Rock, Dark Wave, Post Punk, New Wave, Alternative Rock

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:23 Minuten

Link: https://www.thecure.com/bio/

Infinitas – Labartu

Artist: Infinitas

Herkunft: Schweiz

Song: Labartu

Album: Civitas Interitus

Genre: Folk Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: https://infinitasband.ch/de/band/

Coroner – Host

Artist: Coroner

Herkunft: Schweiz

Song: Host

Album: Grin

Genre: Technical Thrash Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: https://www.coroner-reunion.com

Cage – Wings Of Destruction

Artist: Cage

Herkunft: USA

Song: Wings Of Destruction

Album: Darker Than Black

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: http://www.cageheavymetal.com

Long Distance Calling – Aurora

Artist: Long Distance Calling

Herkunft: Deutschland

Song: Aurora

Album: Satellite Bay

Genre: Post Rock, Post Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: https://www.facebook.com/longdistancecalling/

Exodus – Children Of A Worthless God

Artist: Exodus

Herkunft: USA

Song: Childrem Of A Worthless God

Album: The Atrocity Exhibition: Exhibit A

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: https://www.facebook.com/exodusattack/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.