Till The Dirt: zerstören mit neuer Single „Starring Role“

Nach ihrem vulkanischen Debüt im letzten Monat meldet sich die Extrem-Metal-Band Till The Dirt mit ihrer Folge-Single Starring Role zurück. Der katastrophale Track ist auf dem von Scott Burns produzierten Debütalbum Outside The Spiral zu finden, das am 25. August über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird.

Die einflussreiche Death Metal-Legende, Atheist-Sänger und Till The Dirt-Mastermind Till The Dirt kommentiert den neuen Song wie folgt:

„Starring Role ist der erste Track auf dem Album. Es ist ein Song, der zu meinen Favoriten auf dem Album gehört, und auch ein Favorit von Produzent Scott Burns. Er ist ein echter Reißer! Er vereint alle einzigartigen hybriden Qualitäten des gesamten Albums in sich. Textlich ist es ein Lied über die Seltsamkeit von Träumen und die Rolle, die wir manchmal nicht zu spielen scheinen, oder die wir nicht verstehen, wenn wir aus ihnen erwachen. Ein perfekter Banger zum laut aufdrehen und mit hoher Geschwindigkeit fahren!“

Stream Starring Role: https://tillthedirt.bfan.link/starring-role

Seht euch hier das Lyric-Video zu Starring Role an:

Kürzlich bei Nuclear Blast unter Vertrag genommen, legten Shaefer und seine Crew letzten Monat ein explosives Debüt mit der Leadsingle und dem Titeltrack Outside The Spiral vor, bei dem Testament-Bassist Steve Di Giorgio mitwirkt. Seht euch das Lyric-Video hier an.

Pre-Order Outside The Spiral: https://tillthedirt.bfan.link/outside-the-spiral-A

Outside The Spiral – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Starring Role

2. Outside The Spiral

3. Privilege

4. As It Seems

5. Invitation

6. Forest Of Because

7. Who Awaits

8. Insist And Demand

9. The Good The Bad The Other

10. Watch You Grow Old

11. Bring On The Gods

Über Till The Dirt:

Kelly Shaefer hat es wieder getan. Mit seiner neuen Band Till The Dirt und ihrem Debütalbum Outside The Spiral bringt der legendäre Death-Metal-Revolutionär aus Florida eine dringend benötigte Dosis frisches Blut in dieses alternde, gesättigte und selbstreferenzielle Ding, zu dem sich der Stil über die Jahrzehnte entwickelt hat.

Alles im Genre des Death Metal ruht im Grunde auf zwei Säulen: extreme musikalische Kraft und wahnsinnige Technik – oder kurz gesagt, Variationen von mehr vom Gleichen, die eingefleischte Anhänger dieser Szene befriedigen, aber eine eher begrenzte künstlerische Bandbreite bieten. Nun haben Kelly und seine Mitstreiter in und um Till The Dirt den Spaß an der extremen Musik zurückgebracht, indem sie bewusst von der Formel abweichen, die der Gitarrist aus Florida als einer ihrer führenden Vertreter in die Welt gesetzt hat. Eines der Privilegien, eine lebende Legende zu sein, ist die Freiheit, zu tun, was man will, ohne jemandem etwas beweisen zu müssen. Und genau das ist auf Outside The Spiral der Fall. Ohne seine Death Metal-Wurzeln zu verleugnen, nimmt sich Shaefer die Freiheit, jeden musikalischen Einfluss in seine Songs einzubauen, solange er passt. Wundert euch nicht, wenn Sie Grunge, Black Metal, Jazz, Rock, Dark Wave, einen Hauch von klassischem Pop und viele andere Stilfarben in Tracks finden, die von entspannter Bosheit bis hin zu wütendem Gesichtsausdruck reichen.

Wenn man ihn beobachtet hätte, wäre man Zeuge geworden, wie Kelly Nacht für Nacht verzweifelt komponierte, nur um seine Gitarre niederzulegen und mit Freunden auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten und ihnen Demos zu schicken, auf der Suche nach Feedback, um entweder sein Bauchgefühl zu bestätigen, dass sein neues Material in interessante Richtungen geht, oder um dieser Quelle der Kreativität Einhalt zu gebieten. Doch einer nach dem anderen waren seine Freunde von den Stücken mindestens genauso begeistert wie der Komponist. Ein neuer Metal-Moloch war ins Rollen gekommen, und es gab kein Halten mehr. Kelly rekrutierte junge Musiker voller roher Energie und Leidenschaft für die Sache von Till The Dirt und vor allem bot einer seiner ersten Hörer seine unschätzbaren Dienste an: Scott Burns (Atheist, Death, Obituary, Cannibal Corpse, Cynic, Malevolent Creation, Suffocation).

„Als Kelly mir ein paar Demos schickte, habe ich zunächst gezögert, sie mir anzuhören“, verrät Scott Burns. „Ich dachte, ich hätte schon alles gehört, und ich wollte einen alten Freund nicht enttäuschen. Als ich den Tracks schließlich eine Chance gab, fühlte es sich an wie ein elektrischer Schlag: Diese Tracks waren frisch, aufregend und machten Spaß – genau wie in den alten Tagen. Diese Demos haben mich umgehauen. Ich war sofort so gefesselt, dass ich unbedingt dabei sein wollte. Ich dachte wirklich, ich hätte aufgehört, Death Metal zu produzieren, aber hier sind wir nun!“

Die Teile des Puzzles fügten sich allmählich zusammen, und während der Gitarrist in halsbrecherischer Geschwindigkeit Killertracks produzierte, begann der Produzent, den Prozess zu strukturieren, indem er auf seine jahrzehntelange Erfahrung zurückgriff. „Ich konnte mein Glück nicht fassen, dass Scott Burns sein ganzes Talent und seinen Status hinter Till The Dirt stellt“, schwärmt Kelly. „Er hat offensichtlich nicht damit gerechnet, entführt und wieder auf den Produzentenstuhl gesetzt zu werden, aber ich bin froh, sagen zu können, dass es keiner großen Überzeugungsarbeit bedurfte. Ich bin sehr glücklich über dieses Privileg: Der mächtige Scott Burns ist zurück, um euch die Köpfe einzuschlagen!“

Mit Outside The Spiral nehmen Till The Dirt euch mit auf eine überraschende Tour de Force, die das Extrem-Metal-Genre in mindestens ebenso vielen Punkten neu definieren wird, wie es Atheist vor mehr als 30 Jahren getan haben. Verlasst euch nicht auf unser Wort, vertraut euren Ohren!

Till The Dirt – Line-Up:

Kelly Shaefer | Gesang

Jerry Witunsky | Gitarren

Ian Waye | Gitarren

Yoav Ruiz Feingold| Bass

Dylan Marks| Schlagzeug

Till The Dirt online:

https://www.instagram.com/tillthedirtband/

