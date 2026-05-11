Notörious: haben ihre Konzerte in Deutschland gestartet

Die norwegische Band Notörious hat ihre Konzertreise durch Deutschland gestartet. Die Musiker aus der malerischen Hansestadt Bergen wollen dabei nicht nur mit kraftvollen Songs, sondern auch mit einer energiegeladenen Live-Show überzeugen. Bekannt für ihren rauen, nordischen Soundgeist, bringen die Norweger den gleichen Mut und die Abenteuerlust mit, die einst schon die Wikinger auf ihren Reisen ins Unbekannte antrieben.

Mit Stationen in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Hessen steht den Fans ein abwechslungsreicher Konzertsommer bevor. Bereits am 09.05.2026 machte die Band beim Rock Am Knick in Entrup Halt. Weitere Auftritte folgen unter anderem im Meisenfrei Blues Club in Bremen, im Clubhaus 06 in Hannover sowie bei mehreren Open-Air-Events.

Die aktuellen Deutschland-Termine von Notörious im Überblick:

09.05.2026 – Rock Am Knick, Entrup

20.06.2026 – Winses Open Stage, Bremen-Obervieland

23.06.2026 – Meisenfrei Blues Club, Bremen

26.06.2026 – Clubhaus 06, Hannover

27.06.2026 – Rock On Isens, Butjadingen

10.07.2026 – Rock Area A7, Ehndorf

11.09.2026 – Rock N Revel, Marienmünster

12.09..2026 – Sinner Rock, Sinntal