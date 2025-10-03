Stillbirth: veröffentlichen ihre neue Single „Throne Of Bones“ aus ihrem kommenden Konzeptalbum „Survival Protocol“

Die deutsche Brutal-Surf-Death-Party-Metal-Band Stillbirth hinterlässt mit ihrer neuesten Single Throne Of Bones eine Spur des Blutvergießens. Der Song stammt von ihrem kommenden Konzeptalbum Survival Protocol, das am 31. Oktober über das aufstrebende Metal-Label Reigning Phoenix Music veröffentlicht wird. Survival Protocol ist die Fortsetzung ihres von der Kritik gefeierten Albums Homo Deus, das 2023 erschienen ist.

Seht euch das Video zu Throne Of Bones hier an:

Throne Of Bones beginnt mit einem gewaltigen Drum-Groove und ominösen Gitarrenriffs. Monströse gutturale Vocals dominieren den Klangraum und erzählen eine Geschichte apokalyptischer Verzweiflung. Der rhythmische Refrain bringt etwas Ordnung in das Chaos, doch es dauert nicht lange, bis erneut die Hölle losbricht, begleitet von einem Ausbruch aus Pig Squeals und kraftvollen Riffs. Obwohl ein grooviger Rhythmus die Musik durchzieht, sind Stillbirth entschlossen, ihre Zuhörer auf Trab zu halten, indem sie den Fluss des Songs mit extremen Elementen unterbrechen.

Stillbirth – Monster Kill EU Tour 2025

w/ Dehumanizing, Itatrain, Worship, Phrymerial, Embrace Your Punishment, Kanine

01.10.2025 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

02.10.2025 DE Weinheim – Café Central

03.10.2025 FR Paris – Glazart

04.10.2025 CH Lucerne – Metal Storm Over Luzern

05.10.2025 DE Kassel – Goldgrube

07.10.2025 DE Vechta – Gulfhaus

08.10.2025 DK Kongens Lyngby – Templet

09.10.2025 DE Hamburg – Bambi Galore

10.10.2025 NL Alkmaar – HAL 25

11.10.2025 BE Liège – Deathtoberfest

13.12.2025 CZ Uherské Hradiště – Mikulášská Grindovačka

16./17.01.2026 PT Lisbon – Xapada Fest

Info & Tickets: https://linktr.ee/stillbirth

Mehr Informationen zu Stillbirth und ihrem kommenden Album Survival Protocol findet ihr hier:

Stillbirth online:

https://www.facebook.com/StillbirthParty

https://www.instagram.com/stillbirthparty/