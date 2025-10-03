Doro Pesch: lädt zu vier großen Autogrammstunden – Start: 24.10. bei EMP in Dortmund

Herkömmliche Queens schmücken sich mit Gold und setzen auf vordergründige Etikette. Eine echte Metal Queen hat zwar Platin im Gepäck, ist aber bodenständig, bescheiden und zuvorkommend. Sie verzichtet auf die Krone und teilt Grundlegendes mit den Fans: Leidenschaft, Liebe zur Musik, ihre Seele. Das beste Attribut einer von vielen Menschen auf der ganzen Welt geschätzten und geliebten Metal Queen – sie ist tief im Herzen selbst immer ein Fan geblieben.

Insofern kann man von einer entspannten Begegnung auf Augenhöhe sprechen, wenn im Oktober die Türen des EMP-Store Dortmund für viele begeisterte Fans aufgehen. Mit dabei als besonderer Gast: Doro Pesch – We are all, all we need!

Doro Pesch Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund

Wo: Potgasse 4

Wann: Freitag, 24.10.2025

Uhrzeit: 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Die sympathische Powerfrau, Metal-Sängerin und Radiomoderatorin mit dem 10.000-Watt-Lächeln, der selbst mehr als vier Dekaden im Dienste des Rock wahrlich nicht anzusehen sind, lädt ihre Fans zur Autogrammstunde ein und bringt auch gleich noch etwas ganz Besonderes mit: Warriors Of The Sea – eine opulente Sonderausgabe auf CD und Vinyl, die hilft, das Warten auf ihr nächstes Studioalbum zu verkürzen. In Anlehnung an den irren Erfolg ihrer Metal Queen Metal Cruises, deren dritte Ausgabe bereits für den 06.06.2026 angekündigt ist, hat sie sich durch ihre Schatzkammer voll rarer sowie unveröffentlichter Songs gegraben und ein Album voller nautisch angehauchter Perlen zusammengetragen, das sie nun auf ihrem eigenen Label Rare Diamonds Productions über Edel herausbringt – eine Kollektion, die einfach Lust macht, sich ebenfalls für eine große Fahrt aufs Wasser zu begeben.

Echte Schatzjäger sollten achtsam sein, denn neben einer CD im schicken Digipak und einer toll aussehenden Picture-LP gibt es auch eine streng limitierte Variante als Special Liquid Vinyl. Und diese enthält nicht einfach nur blaues Wasser, wie Doro selbst verrät: “Die Platte ist mit Blue Curaçao gefüllt! Zuerst hatten wir an Rhein-Wasser gedacht, aber der Likör kommt farblich und geschmacklich einfach besser!”

Das gute Stück erscheint am 24. Oktober, dem Tag der Autogrammstunde – damit erhalten Autogrammpiraten nach erfolgreichem Entern des Stores ihre begehrte Signatur quasi ab Stunde Null des auch dort erhältlichen Albums, Arrrr!

Nach der Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund in geht es für Doro gleich weiter zu den nächsten Terminen:

25.10. ab 14 Uhr: Media Markt, Drei-K-Weg 25a, 28816 Stuhr (bei Bremen)

28.10. Media Markt, Uhrzeit tba, Mönckebergstraße. 1, 20095 Hamburg

29.10. Media Markt ab 17:00 Uhr, Zeil 106-110, 60313 Frankfurt a.M.

Doch geentert wird noch mehr: Nach der Welle an sommerlichen Festivals stehen auch schon neue Tourdaten für die nasskalte Jahreszeit an, also nix wie rein in die Hallen und das Herz mit feinstem Metal erwärmen – so viel besser als nur Tee und dicke Socken:

Doro Pesch live:

15.12.25 – Berlin – Huxley’s Neue Welt

16.12.25 – Kiel – MAX Nachttheater

17.12.25 – Herford – Kulturwerk

19.12.25 – Mannheim – Maimarktclub

20.12.25 – Ulm – Roxy

21.12.25 – Nürnberg – Löwensaal

Und, sobald es wieder warm und sonnig wird, raus aufs Wasser!

06.06.26 – Köln – MS RheinMagie – Metal Queen Metal Cruise III