Doro Pesch: sponsert Trikots des Frauenfußball-Teams „TUSA 06 Düsseldorf“

Wenn die U17-Mädels der DJK TUSA 06 Düsseldorf zur Vorbereitung auf die neue Frauen Regionalliga-Saison am Sonntag zum Freundschaftsspiel gegen Fortuna Köln antreten, werden sie nicht nur wegen ihrer fußballerischen Qualitäten ein echter Hingucker sein. Denn dann laufen sie erstmals mit ihren nagelneuen schwarzen Trikots für die Saison 2023/24 auf. Und diese schicken Jerseys ziert nun ein großes, weißes Doro-Logo und der Titel ihres kommenden, neuen Albums Conqueress – Strong And Proud, das am 27.10.23 erscheint.

Rock-Legende Doro Pesch überreichte den Sportlerinnen am TUSA-Vereinsheim höchstpersönlich die von ihr gesponserten Trikots, und schwärmte nach einer kurzen, gemeinsamen Trainingseinheit: „Es hat richtig Spaß gemacht, wieder einmal gegen einen Ball zu treten. Ich unterstütze die Mädels sehr gerne, wir Frauen müssen schließlich zusammenhalten, außerdem liebe ich Sport sehr und fühle mich als Düsseldorferin den hiesigen Vereinen natürlich besonders verbunden.“ Doro weiter: „Die TUSA-Mädels sind super und die die schwarzen Trikots sehen auch richtig schick aus.“ Sprachs, verabschiedete sich herzlich von „ihrem“ Team und lud die U17 geschlossen zu ihrem großen Jubiläumskonzert am 28. Oktober in die Mitsubishi Electric Hall ein!