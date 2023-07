Europe: feiern ihr 40th Anniversary – 12. Studioalbum Ende 2024 / Anfang 2025

Die schwedischen Rocklegenden Europe sind zurück im Studio, um ein neues Album aufzunehmen, den Nachfolger von Walk The Earth (2017). Allerdings wird die VÖ noch ein wenig dauern.

Momentan sind sie in den Atlantis Studios in Stockholm mit dem Produzenten Klas Åhlund (Ghost, Robyn) und arbeiten an einer ersten Singleauskopplung Hold Your Head Up – ein eingängiger Uptempo Rocksong, der in einigen Elementen an die frühen Europe erinnert. Veröffentlichung des Songs wird am 15. September 2023 sein.

Der Song wird von Stefan Glaumann (Rammstein, Def Leppard) gemixt, der ebenfalls für Europes Secret Society Album zuständig war.

Joey Tempest: “Wir touren ja schon wieder eine Weile, aber es ist eine große Freude wieder zurück im Studio zu sein und zusammen mit Klas, ein unglaublich professioneller Produzent und ein perfekter Gentleman. Der Song hört sich grandios an.”

Der Song ist der Teaser für das neue Album, das im nächsten Jahr komplett aufgenommen wird und als 12. Studioalbum Ende 2024 / Anfang 2025 veröffentlicht wird.

Darüber hinaus beendet die Band gerade die Aufnahmen ihres Dokumentarfilms Europe-The Movie mit Produzent/Direktor Craig Hooper (Deep Purple / Saxon). Der Film erzählt die Geschichte der Band mit allen Höhen und Tiefen, angefangen bei der Gründung bis zum heutigen Tag. Anfang 2024 wird diese Dokumentation veröffentlicht.

Eine Time Capsule Tour steht im September & Oktober an: 21 Anniversary Konzerte wird diese Tour umfassen. Eine Karriere Retrospective “evening with” Performance mit allen Hits, Fan Favoriten und selten gespielten Songs aus ihren 11 Studioalben.

Tourdaten Deutschland/Schweiz:

30. September Schweiz – Lausanne, Metropole

1. Oktober Schweiz – Zürich, Volkshaus

4. Oktober Stuttgart, Theaterhaus

4. Oktober München, Circus Krone

6. Oktober Berlin, Admiralspalast

Joey Tempest – Lead Vocals

John Norum – Guitars

John Levén – Bass Guitar

Mic Michaeli – Keyboards

Ian Haugland – Drums

www.europetheband.com

www.facebook.com/europetheband