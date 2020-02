Whitesnakes Flesh & Blood World Tour 2020 (Vorbericht)

Eventname: Flesh & Blood World Tour 2020

Headliner: Whitesnake

Vorband: Europe (München, Berlin, Hamburg)

Datum: Deutschlandtermine 17.05.-26.05.2020

Kosten: ab 68,20 VVK

Genre: Hard Rock, Classic Rock

2019 waren Whitesnake für ein Konzert im Rahmen ihres 40-jährigen Jubiläums und der Flesh & Blood CD als Gast in Deutschland. Das umjubelte und natürlich ausverkaufte Konzert veranlasst die Classic Rocker um Shouter David Coverdale nun, für fünf weitere Termine nach Deutschland zurückzukehren. So dürfen sich alle auf epische Classic Rock Abende freuen, wenn Whitesnake im Mai die Hallen füllen. Neben der Vorstellung der aktuellen Platte Flesh & Blood dürften auch Klassiker wie Bad Boys, Still Of The Night oder auch Here I Go Again nicht fehlen. So kommen die Alben Saint & Sinners, Slide It In und Whitesnake nochmals zu Ehren. Bereits im Vorfeld hat David Coverdale folgendes Statement veröffentlicht:

„Wir sind wirklich begeistert und freuen uns sehr darauf, 2020 wieder einmal auf der ganzen Welt zu spielen, um die Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum von Whitesnake fortzusetzen. Ich fühle mich geehrt, diese unglaubliche Welt, die wir uns teilen, 40 Jahre lang bereist, unvergessliche Momente genossen und mit Millionen von Menschen gefeiert zu haben. Alle, die diese Reise mit mir gegangen sind, ich liebe wirklich alle gemeinsamen Erfahrungen genauso wie meinen Job und werde es immer tun. Mehr als vier Dekaden voller Spaß – Vielen Dank!!!“

Als besonderen Gast haben Whitesnake, zumindest bei drei der Deutschlandkonzerte, keine Geringeren als die schwedische Kult Hard Rock Band Europe mit dabei. Das ist ein passender Opener, denn sie sind doch, nach ihrer Auflösung im Jahre 1992, seit 16 Jahren wieder fest im Geschäft. Dieser spannende Support wird die Hallen rocken und natürlich wird Joey Tempest den The Final Countdown nicht fehlen lassen. Aber auch sonst haben die Schweden klasse Songs geschrieben, die in den Locations für Stimmung sorgen werden.

Hier die Daten der Deutschlandtermine – die dazugehörigen Tickets gibt’s bei Eventim (hier).

17.05.2020 – München / Zenith,Special Guest: Europe

21.05.2020 – Berlin / Verti Music Hall, Special Guest: Europe

22.05.2020 – Hamburg / Sporthalle, Special Guest: Europe

24.05.2020 – Dortmund / Warsteiner Music Hall

26.05.2020 – Stuttgart / Porsche-Arena