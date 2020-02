Rock Hard Festival vom 29.05.-31.05.2020 im Amphitheater in Gelsenkirchen (Vorbericht)

Festivalname: Rock Hard Festival 2020

Bands bisher bestätigt: Accept, Blue Öyster Cult, Phil Campbell And The Bastard Sons, Sacred Reich, Grave Digger, Insomnium, Alcest, The Night Flight Orchestra, Atlantean Kodex, Michael Monroe, Heathen, Axxis, Razor, Nifelheim, Suicidal Angels, Sorcerer, Harlott, Neck Cemetery (Stand: 27.02.2020)

Ort: Amphitheater, Gelsenkirchen

Datum: 29.05. – 31.05.2020

Kosten: 97,90 € VK (3-Tages-Ticket), ab 123,80 € VK (3-Tages-Ticket inkl. Camping)

Genres: Thrash Metal, Speed Metal, Metal, Heavy Metal, Melodic Death Metal, Power Metal, Post Metal, Progressive Metal, Black Metal, Hard Rock, Rock

Besucher: ca. 6.500

Veranstalter: Rock Hard https://www.rockhard.de/index.html

Tickets: https://shop.rockhard.de/rock-hard-festival.html

Link: https://www.rockhard.de/rhfestival/

Das Rock Hard Festival war im Jahr 2003 ursprünglich als einmalige Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen des Rock Hard Magazins gedacht. Weil dieses intime Event mit maximal 6.500 Besuchern bei den Fans so gut ankam, haben sich die Macher für die Fortsetzung entschieden und bieten seitdem jedes Jahr ein Festival der Extraklasse im Gelsenkirchener Amphitheater. Die Location ist Teil eines riesigen grünen Parks und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Fluss. Es gibt dort eine Bühne (ja, wirklich nur eine!), einen Biergarten, ein Chill-Out-Zelt, eine Metal-Disco sowie einen Autogrammstand. Eine Meile mit Essen, Getränken und Merch ist ebenfalls vorhanden. Wer ein entspanntes Open Air mit gutem Sound, tollen Leuten und kurzen Wegen genießen möchte, ist beim Rock Hard genau richtig! Hier werden gute Liveperformances sowie Underground-Kultbands und brandheiße Newcomer vom Feinsten geboten.

Die Rock Hard Redaktion legt absoluten Wert auf Qualität bei ihrer Auswahl der Bands. Sie werden während der Veranstaltung von den Redakteuren des Rock Hard Magazins, hauptsächlich von Boris Kaiser, dem Chefredakteur, angekündigt. In diesem Jahr zerlegen Blue Oyster Cult, Michael Monroe, Suicidial Angels, Harlott und Neck Cemetery standesgemäß das Amphitheater. Zudem sind Lokalmatadoren wie Accept und Axxis mit am Start. Auch Fans der Post Metal und Melodic Death Metal Szene kommen auf ihre Kosten. Alle Metalheads dürfen sich über Bands wie Alcest und Insomnium sowie einem insgesamt ausgewogenen Line-Up freuen.

Anfahrt mit dem Auto

Das Amphitheater ist leicht zu erreichen. Über die A42 geht es von Duisburg nach Dortmund, die günstigsten Abfahrten sind Gelsenkirchen-Heßler und Gelsenkirchen-Zentrum.

Parken

Der Hauptparkplatz befindet sich direkt vor dem Eingangsbereich des Amphitheaters, allerdings ist die Anzahl der Stellplätze begrenzt und nur ein Teil der Besucher kann dort seinen fahrbaren Untersatz abstellen – die Gebühr dafür beträgt 39 Euro. Seit 2018 gibt es dort auch Duschen und Toiletten. Für 2020 sind schon alle verfügbaren Tickets ausverkauft, es sind aber genügend Ausweichparkplätze (ca. 5-20 Minuten Fußweg entfernt) vorhanden. Mit etwas Glück könnt ihr noch ein Ticket über die Nachrückerliste abgreifen. Es wird auf dem Parkplatz auch einen speziellen Bereich für Wohnmobile geben, allerdings ohne Strom- und Wasseranschluss, die Dixies im Eingangsbereich des Amphitheaters können aber mitbenutzt werden. „Wildes Parken“ auf den umliegenden Gehwegen oder Grünstreifen solltet ihr unbedingt vermeiden, da euch sonst die Stadt Gelsenkirchen extra zur Kasse bittet.

Campen & sonstige Unterkünfte

Der Campingplatz liegt direkt neben der Arena, die meisten Toiletten und Duschräumlichkeiten befinden sich in festen Gebäuden. Es ist nicht möglich, direkt mit dem Auto dorthin zu fahren. Für Camper wird es auf dem Parkplatz eine Ladezone geben, in der die Autos entladen werden können – ein direktes Parken ist hier nicht erlaubt. Dort heißt es dann, euer Hab und Gut die letzten Meter auf dem Fußweg zu transportieren. Von der Ladezone bis zum Eingang des Campinggeländes beträgt der Weg ca. 250 Meter. In der näheren Umgebung stehen euch weitere Unterkünfte zur Verfügung – von der Jugendherberge über die Pension bis zum Hotelzimmer ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Campingplätze außerhalb des Amphitheaters sind ebenfalls buchbar.

Alle weiteren Infos könnt ihr hier nachlesen.

Offizieller Trailer – Rock Hard Festival 2019

Also, nicht lange warten! Sichert euch hier schnell noch ein Ticket.

P.S.: Wer keinen Bock auf langes Zeltaufbauen hat, kann sich im Ticketshop eine Behausung aus wasserdichter Pappe (Rock Hard Festival – KarTent) bestellen, die dann schon vor Ort für euch bereitsteht, damit ihr euer Geraffel einfach nur noch reinschmeißen braucht!