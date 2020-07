Rock Meets Classic 2021: Dee Snider (Twisted Sister) als Co-Headliner bestätigt

Veranstalter Manfred Hertlein gab heute einen neuen Tourtermin und das mit Spannung erwartete Line-Up für die Rock Meets Classic Tour 2021 bekannt.

Los geht´s nächstes Jahr am 09.04. in Würzburg! Die 12. Spielzeit von Rock Meets Classic garantiert dem Publikum traditionell ein fantastisches Programm mit den Helden der Rockmusik.

Nachdem Joey Tempest von Europe als Headliner bestätigt wurde, kann RmC eine weitere lebende Legende als Co-Headliner präsentieren: Dee Snider von Twisted Sister!

Twisted Sister gehörte zu den schillerndsten Musikgruppen und erreichten mit ihren Hits We’re Not Gonna Take It und I Wanna Rock Gold und Platinstatus in den USA. Dee Snider performte im Sommer 2015 mit RmC die grandiosen und unvergesslichen Shows auf dem legendären Wacken Open Air und dem Rock Of Ages-Festival. 2016 verabschiedeten sich Twisted Sister auf einer weltweiten Abschiedstour. Dass Dee Snider für RmC zurück auf die Bühne kommt, wird für alle ein Highlight sein.

Außerdem präsentiert RmC auf der Tour 2021: Maggie Reilly, die wundervolle Sängerin von Mike Oldfield, Publikumsliebling Midge Ure von Ultravox, Ronnie Romero von Rainbow und Mike Tramp von White Lion. Dieser hochkarätige Sechser-Pack passt perfekt zum Tour-Motto für 2021, denn sie alle haben große Rock Hits im Gepäck. Als da wären: Final Countdown von Europe, Moonlight Shadow von Mike Oldfield, Vienna von Ultravox, Long Live Rock´n´Roll von Rainbow und die Cover-Version Radar Love von White Lion, die allesamt ohne jeden Zweifel zu den größten Rock Hits aller Zeiten zählen.

Hinweis: Die Tickets für die im März 2020 ausgefallenen Shows behalten für die Tour 2021 ihre Gültigkeit!!!

RmC Line-up 2021:

Joey Tempest (Europe)

Dee Snider (Twisted Sister)

Maggie Reilly (Mike Oldfield)

Midge Ure (Ultravox)

Ronnie Romero (Rainbow)

Mike Tramp (White Lion)

Rock Meets Classic Tour-Daten 2021

The Greatest Rock Hits Tour

09.04.2021 Würzburg s.Oliver Arena

10.04.2021 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

11.04.2021 Frankfurt Jahrhunderthalle

16.04.2021 Passau Dreiländerhalle

17.04.2021 München Olympiahalle

18.04.2021 Kempten bigBOX

22.04.2021 Ingolstadt Saturn Arena

23.04.2021 Ludwigsburg MHPArena

24.04.2021 Regensburg Donau-Arena

Weitere Termine sind in Planung und werden in Kürze bekannt gegeben!

