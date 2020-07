Long Distance Calling: charten auf Platz #7

Long Distance Calling feiern mit ihrem neuen Studioalbum How Do We Want To Live? – eine Soundreise und progressives, aktuelles Meisterwerk – ihren höchsten Chartentry ever.

Das Album stürmte in die Top 10 auf Platz#7!

Die Band sagt dazu: „# 7 in den offiziellen deutschen Album-Charts. Wir sind sprachlos. Vielen Dank von ganzem Herzen an alle Beteiligten. Es war eine sehr harte Woche mit viel Konkurrenz.

Dieses Ergebnis ist fantastische Teamarbeit. Also werden wir heute Abend auf die Fans und alle im Team einen trinken. Wir fühlen uns geehrt, mit so erstaunlichen Menschen zusammenzuarbeiten.

Prost, Liebe, LDC!“