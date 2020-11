Europe: “Freitag Abend Mit Der Band” – eine Serie von Video/Audio Material aufgenommen während des Lockdowns

Europe haben sich während der Zeit des Lockdowns etwas Besonderes ausgedacht. Über den Youtube Kanal (europethebandtv) der Band und auf den Social Media Seiten findet man musikalische und visuelle Leckerbissen unter dem Titel Friday Nights With Europe The Band.

Wie schon die Überschrift sagt, wird die Band Europe jeden Freitag an fünf aufeinanderfolgenden Wochen speziell neu eingespielte ‘Greatest Hits’ veröffentlichten – allesamt aufgenommen während des Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie. Gestartet wird am 23. Oktober 2020 konsekutiv jeden Freitag bis zum 27. November 2020. Alle Livekonzerte kann man lediglich für 7 Tage sehen.

Das gesamte Footage wurde vom langjährigen Video Partner Patric Ullaeus zusammengestellt, gemixt wurde es von Kevin Shirley.

Joey Tempest: “Wir wollten was ganz Besonderes für unsere Fans und alle Rockbegeisterten tun. Wir haben alte Songs neu eingespielt und ihnen dadurch ein neues Gesicht gegeben. Das alles geschah über den Sommer in unseren Heimstudios und Rehearsal Räumen. Wir haben so viel Spaß gehabt, wieder zusammen zu spielen. Und dann haben wir entschieden, Friday Nights With Europe The Band zu starten und das hat uns noch glücklicher gemacht. Wir hoffen, dass diese exklusiven Abende unsere Fans unterhalten wird und wir sie damit erfreuen können, da wir ja nicht touren können. Vergesst uns nicht und schaut es euch an!

Europe haben bis heute elf Alben veröffentlicht und über 25 Millionen davon verkauft, die Band hat die ganze Welt getourt und ist eine feststehende Größe in der modernen Rockmusik. Das in der ganzen Welt bekannte The Final Countdown Album hat sich allein 15 Millionen verkauft und die Single eroberte Chartplatz No.1 in 25 Ländern der Welt.

Das letzte Album Walk The Earth hier…

Friday Nights With Europe The Band:

06. November – Europe exklusive session 3 – 20.00h

13. November – Europe exklusive Session 4 – 20.00h

20. November – Europe exklusive Session 5 – 20.00h

27. November – The Final Countdown 30th Anniversary Show 2016, aufgenommen in London’s Roundhouse (War Of Kings & The Final Countdown, beide Alben komplett live) – 20.00 h

