The Cranberries – No Need To Argue (Deluxe Edition) (Re-Release)

Artist: The Cranberries

Herkunft: Limerick City, Irland

Album: No Need To Argue (Deluxe Edition) (Re-Release)

Originalalbum Spiellänge: 50:30 Minuten + Bonusmaterial

Genre: Alternative, Rock

Release: 13.11.2020

Label: Universal Music, Island Records

Link: https://www.facebook.com/TheCranberries/

Letzte Bandmitglieder:

Gesang – Dolores O’Riordan

Gitarre – Noel Hogan, Dan Brodbeck

Bassgitarre – Mike Hogan

Schlagzeug – Fergal Lawler



Tracklist:

Ode To My Family I Can’t Be With You Twenty One Zombie Empty Everything I Said The Icicle Melts Disappointment Ridiculous Thoughts Dreaming My Dreams Yeats’ Grave Daffodil Lament No Need To Argue

B-sides + extras

Yesterday’s Gone (MTV unplugged) Away I Don’t Need So Cold In Ireland (They Long To Be) Close To You Zombie (A Camel’s Hump Remix by The Orb)

Demos + live tracks

Magic shop demos

Song To My Family So Cold In Ireland Empty Ridiculous Thoughts Everything I Said Yeats’ Grave

Demos

Serious Away I don’t need

Live @ Liverpool Royal Court 14.10.1994

Dreaming My Dreams Daffodil Lament The Icicle Melts No Need To Argue Empty

Live @ National Stadium, Milton Keynes, 30.07.1995

I Can’t Be With You Ridiculous Thoughts Zombie

Neu veröffentlicht werden sollte der Klassiker No Need To Argue der irischen Gruppe The Cranberries bereits im September, welches sich aufgrund der aktuellen weltweiten Lage auf den 13.11.2020 verschoben hatte. Ursprünglich im Jahr 1994 veröffentlicht, avancierte No Need To Argue mit weltweit 17 Millionen verkauften Exemplaren zum meistverkauften Album der Band aus Limerick City.

Nach dem bereits sehr starken Alternative Rock Debüt Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? ein Jahr zuvor, öffneten Stücke wie Ode To My Family oder Daffodil Lament die ganz großen Türen. Ihr Überhit Zombie wurde Segen und Last zugleich. Im Rückblick kann man dieses über das gesamte Album No Need To Argue sagen, das nicht nur Weltberühmtheit im Gepäck hatte, sondern auch den Druck auf die The Cranberries ins Unendliche nach oben schob. Das Video zu Zombie wurde seitdem über eine Milliarde Mal auf YouTube angesehen und kennt wortwörtlich jedes Kind aus dem Musikunterricht. Mit diesem weiteren Meilenstein gehören sie als einzige irische Band zu dem exklusiven Bund an Künstlern, die dieses überhaupt erreichen konnten. Dieses Release zu No Need To Argue ist eine weitere Trauerbewältigung des Todes der einmaligen Frontfrau Dolores O’Riordan, die im Januar 2018 durch einen tragischen Unfall diese Welt verlassen hat.

Die Neuauflage steht in wenigen Tagen in den folgenden Formaten zur Verfügung: 2CD-Set, 2LP-Version und zeitgemäß natürlich auch digital. Die erweiterte 2LP-Version enthält das neu remasterte Album sowie drei B-Seiten, den zusätzlichen Titel Yesterday’s Gone und eine Coverversion der Carpenters „(They Long To Be) Close To You“. Zusätzlich aufgewertet wird die 2LP- als auch das 2CD-Set durch ein 5.000 Wörter umfassendes Essay über die Geschichte des Albums. Eoin Devereux hatte zuvor bereits die Liner Notes für die Neuauflage ihres Debütalbums Uncertain geschrieben.